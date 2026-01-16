Alerta de EU sobre espacio aéreo es preventiva y no limita vuelos, explica la SICT

AICM Aerolíneas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Archivo)

La advertencia emitida por Estados Unidos sobre el espacio aéreo encendió alertas en la industria aeronáutica internacional y generó dudas entre la población. Sin embargo, el Gobierno de México salió al paso para matizar el alcance del aviso y descartar cualquier impacto en las operaciones aéreas nacionales.

Comunicado de las autoridades mexicanas sobre la alerta aérea de EU

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) subrayó que se trata de una medida preventiva y no de una prohibición de vuelos, en un contexto de cooperación y seguimiento constante con autoridades internacionales.

¿Qué es la alerta aérea de EU y a quién aplica?

La SICT explicó que la Administración Federal de Aviación Civil de Estados Unidos (FAA) emitió un Notice to Airmen (NOTAM) dirigido exclusivamente a operadores civiles estadounidenses, incluidas aerolíneas y pilotos de ese país. El aviso, precisó la dependencia mexicana, entra dentro de las atribuciones de la FAA, que sólo tiene competencia para regular a sus propios operadores.

De acuerdo con la información compartida por la autoridad estadounidense, el NOTAM busca reforzar la atención y el cuidado en la operación aérea dentro de determinadas regiones del espacio aéreo, ante riesgos potenciales para aeronaves en todas las altitudes, tanto en sobrevuelo como en las fases de llegada y salida.

¿Hay prohibición y restricciones para vuelos en México?

La autoridad mexicana explicó que el aviso no implica prohibiciones, cierres ni restricciones operativas para el país. No existen afectaciones para aerolíneas mexicanas ni cambios en las condiciones de operación del espacio aéreo nacional.

La SICT destacó que este tipo de comunicaciones preventivas ya se habían emitido con anterioridad en otras zonas, como la región del Caribe, y que ahora se extienden al área del Pacífico, sin que ello haya derivado en alteraciones para la aviación civil mexicana.

Contexto de la advertencia de EU

El mismo día, la FAA notificó a sus aerolíneas sobre posibles acciones militares en Centroamérica, con énfasis en la región oceánica de Mazatlán, Sinaloa. El aviso no especificó si dichas operaciones corresponderían al gobierno de México o al de Estados Unidos, lo que refuerza el carácter precautorio del mensaje.

La SICT reiteró que México mantiene comunicación permanente con autoridades aeronáuticas internacionales para dar seguimiento a este tipo de avisos, en el marco de la cooperación y la seguridad operacional. La dependencia insistió en que la aviación civil en el país opera con normalidad y bajo los mismos estándares vigentes.