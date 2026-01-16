Anuncia Profedet cambio de sede; ofrece asesoría a trabajadores en unidad móvil en colonia Doctores

CDMX — La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) cambia de sede, pero en esa transición refrendó su compromiso con los trabajadores, por lo que anunció que continuará con su responsabilidad de brindar servicios legales en una unidad móvil en la calle Dr, Vértiz número 11, alcaldía Cuauhtémoc.

La Profedet informó que a partir del 26 de enero brindará sus servicios de atención, asesoría y representación jurídica en las instalaciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), ubicadas en Eje 4 Nte. 311, colonia Santo Tomás, en Azcapotzalco.

“Las personas trabajadoras que lleven un caso con Profedet deben acercarse a la nueva ubicación de esta procuraduría o si lo prefieren se pueden comunicar al Centro Integral de Soluciones y Servicios Laborales (CISSEL), mediante el número 079, línea del Gobierno de México”.

Indicó que en tanto se realizan los ajustes en la nueva sede, la Unidad Móvil de Profedet c afuera del domicilio que ocupó la Profedet (Dr. Vértiz 211, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc).

“La Profedet reitera que todos los servicios ofrecidos por esta Institución son gratuitos, por lo que ningún servidor público o persona ajena a la dependencia puede cobrar por la asesoría u orientación. En el resto del país, la Procuraduría cuenta con oficinas para tu atención: bit.ly/OFICINAPROFEDET .

“La Procuraduría refrenda su compromiso con las y los trabajadores en la defensa de sus derechos laborales y de seguridad social, de sus beneficiarias, así como de los sindicatos, a través de los servicios que ha brindado de manera gratuita por más de 96 años”, aseguró.