Finabien se posicionó como la mejor remesadora para envío de dinero de EU a México

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó este viernes un comparativo de los tipos de cambio y comisiones que cobran las remesadoras, la cual demostró con datos que la Financiera del Bienestar (Finabien) es la mejor opción para el envío de dinero de Estados Unidos a México, en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia bancaria.

En un ejercicio para el envío de 400 dólares a México realizado esta semana, Finabien volvió a encabezar como la remesadora que más pesos ofrece por los dólares enviados. Su cobro de comisión fue de 2.99 dólares y ofreció un tipo de cambio de 18.45 pesos por dólar, para un total de 7,324.83 pesos.

En cambio, Ria Money Transfer fue la remesadora con la comisión más alta, de 7.00 dólares y un tipo de cambio de 17.72 pesos por dólar, por lo que apenas entregaría 6,693.96 pesos por 400 dólares.

En este sentido, la diferencia entre Finabien y Ria Money Transfer sería de 360.87 pesos.

En envíos en efectivo, Pangea Money Transfer fue la mejor opción en el día en que se realizó el ejercicio, debido a que ofrecía un tipo de cambio de 18.45 pesos por dólar, sin cobro de comisión. Por 400 dólares entregaría 7,380 pesos.

Worldremit fue la remesadora con menor rendimiento porque ofreció un tipo de cambio bajo, de 17.58 pesos por dólar y un cobro de comisión de 2.99 dólares por el envío. Por 400 dólares estaría dando 6,979.44 pesos.

La Profeco invitó a las y los paisanos a consultar la calculadora del “Quién es Quién” en el envío de dinero https://qqed.profeco.gob.mx/Index.php . En este sitio encontrarán un video con el paso a paso para elegir la mejor opción para el envío de dinero de Estados Unidos a México.

