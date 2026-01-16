Pide Yasmín Esquivel consultar al INE sobre eventual cambio de fecha para elecciones judiciales

Yasmín Esquivel La ministra Yasmín Esquivel Mossa durante la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). (Suprema Corte de Justicia de la Nación)

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, pidió escuchar al Instituto Nacional Electoral (INE) de manera puntual ante la posibilidad de modificar la fecha de la elección del Poder Judicial, debido a las complejidades logísticas que implicaría empalmarla con los comicios constitucionales de 2027.

Entrevistada antes de participar en el Primer Congreso Feminista de Yucatán (1916-2026), organizado por el Senado de la República en la antigua casona de Xicoténcatl, la ministra subrayó que corresponde exclusivamente a los poderes Ejecutivo y Legislativo analizar y definir los alcances de la reforma electoral, incluido el calendario de los procesos comiciales.

“Es un proceso que en este momento está en los poderes que les corresponde realizarlo, que es el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y entrarán en un proceso de análisis donde determinarán, cada uno en el ejercicio de sus facultades, lo que corresponda”, señaló.

Esquivel Mossa aclaró que la Suprema Corte no puede fijar postura sobre el contenido de la reforma electoral, ya que eventualmente podría conocer de impugnaciones relacionadas con el tema.

“Nosotros como ministros de la Corte no podemos pronunciarnos sobre este tipo de temas, porque probablemente también llegue a la Corte en algún momento algún tipo de impugnación”, indicó.

No obstante, reconoció que las leyes y las políticas públicas son perfectibles y forman parte de un proceso constante de evolución.

En relación con la elección del Poder Judicial, la ministra recordó que el propio INE ha advertido que no es viable desde el punto de vista logístico organizar simultáneamente la elección judicial y las elecciones constitucionales de 2027.

“El Instituto Nacional Electoral ha expresado que desde el punto de vista logístico es muy complicado llevar a cabo las dos elecciones en el mismo momento. Creo que es una posición muy importante que debe ser escuchada por los otros poderes”, sostuvo.

Explicó que el proceso de renovación judicial se encuentra en una etapa escalonada, ya que el 50 por ciento de los cargos se eligieron el 1 de junio de 2025, mientras que el resto está previsto —según la Constitución— para 2027.

Ante la posibilidad de que el Congreso determine mover la fecha de la elección judicial a un momento distinto de 2027, Esquivel Mossa descartó que ello genere una afectación institucional.

“No, porque tenemos en este momento jueces y magistrados que se están desempeñando, que eran del anterior sistema, jueces de carrera. Ellos continuarían en sus cargos hasta que llegue la fecha del proceso que determine el Legislativo”, explicó.

La ministra reiteró que el INE cuenta con el prestigio, la experiencia y la capacidad técnica para organizar elecciones confiables, por lo que su opinión debe ser central en la definición del calendario electoral.

“El Instituto Nacional Electoral tiene un gran prestigio, ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. Ellos son los que organizan y son el árbitro del proceso”, afirmó.

En otro tema, Esquivel Mossa recordó que en la elección judicial no existe financiamiento público ni privado, ya que los candidatos solo pueden utilizar recursos propios, a diferencia de las campañas constitucionales.

Asimismo, advirtió que las reglas excesivamente restrictivas impuestas en la promoción de la elección judicial provocaron un bajo nivel de conocimiento ciudadano sobre el proceso.

“Mucha gente no se enteró de que había procesos judiciales. Estas reglas restrictivas deben analizarse en la reforma”, aseguró