¿Habrá pago triple para este 2 de febrero? Conoce cómo funcionará el pago los días festivos en México este 2026

La Ley Federal del Trabajo (LFT) es la encargada de designar qué días festivos y descansos son obligatorios en México para los trabajadores formales y los pagos extra que estos tendrán.

Si por necesidad de la empresa trabajas uno de esos días, el patrón debe pagarte tu salario diario más un doble adicional por prestar el servicio. Ese combo da como resultado un pago triple.

¿Por qué el 2 de febrero es pago triple y no doble?

El truco está en que recibes:

Tu salario del día como si hubieras descansado

Más dos salarios extra como compensación por trabajar en descanso obligatorio, lo que da como resultado tres salarios en total

Así lo marca el artículo 75 de la LFT: tienes derecho a ese pago extra si trabajas en días feriados oficiales.

Días de descanso obligatorio que generan pago triple si trabajas en 2026

Este 2026, según lo dispuesto en la LFT y su calendario de días oficiales, estos son los momentos del año en que tu trabajo podría valer el triple:

Días feriados oficiales

Estos son días en los que no deberías trabajar, pero si lo haces, sabes que te caerá dinero extra:

1 de enero – Año Nuevo Primer lunes de febrero – Conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución Tercer lunes de marzo – Conmemoración del 21 de marzo, Natalicio de Benito Juárez 1 de mayo – Día del Trabajo 16 de septiembre – Independencia de México Tercer lunes de noviembre – Conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución 25 de diciembre – Navidad

En estos días, si te piden trabajar, tu nómina debe reflejar tu salario más el doble por ese servicio.

Tip extra: Si estos días caen en domingo, también podría aplicar la prima dominical del 25%, lo cual es otro extra que se suma a lo anterior.

¿Cuándo se aplica el pago triple y cuándo no?

Sí se aplica

Cuando tu jefe te obliga o acuerda que trabajarás en un día de descanso obligatorio

Si ese día de descanso corresponde a una fecha oficial trasladada a lunes

No se aplica