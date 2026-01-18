Mario Delgado destaca nueva oferta educativa, para responder a la oferta laboral en el Edomex

Nueva oferta educativa en el Edomex El secretario de educación, Mario Delgado, destaca nueva oferta educativa en el estado de México que responda a la oferta laboral en la entidad mexiquense, con carreras como: ciberseguridad, urbanismo, sustentabilidad, IA, nanotecnología y producción digital, serán estratégicas para el Estado de México

Para fortalecer el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, los planteles construidos y reconvertidos en 2025 incorporarán a su oferta formativa nuevas carreras que responden a las necesidades del espectro nacional, destacó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

Estas nuevas carreras, sostuvo, forman parte de la renovación educativa impulsada por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y están vinculadas con la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el urbanismo y el desarrollo sustentable, la logística, la enfermería, la nanotecnología y la producción digital.

Explicó que para 2026 en infraestructura educativa, se tiene contemplado la construcción de tres bachilleratos tecnológicos y la habilitación de cinco Ciberbachilleratos, lo que permitirá diversificar la oferta educativa y atender a un mayor número de estudiantes en distintos municipios del Estado de México.

Destacó que con esta nueva infraestructura educativa se generaron 8,910 nuevos lugares mediante la construcción de seis bachilleratos tecnológicos y la realización de seis reconversiones, con el apoyo de la administración de la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez Álvarez, con impacto directo en los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Texcoco.

Al respecto, precisó que los nuevos planteles presentan avances de entre 78% y 99.98%, con entregas programadas para el próximo mes de febrero.

Delgado Carrillo destacó que las reconversiones alcanzaron un avance del 100% en los municipios de Chalco, Chimalhuacán e Ixtapaluca, en tanto que en Ecatepec se registra un avance del 90%, Chicoloapan 75% y Valle de Chalco 53%, fortaleciendo la capacidad instalada de los servicios educativos.

Asimismo, indicó que, como parte de los compromisos para 2026, se proyecta una nueva etapa de fortalecimiento de la infraestructura de Educación Media Superior con la creación de 4,950 nuevos lugares, enfocados en ampliar las oportunidades educativas en la región oriente.

El funcionario federal resaltó que los resultados alcanzados en 2025 y los compromisos establecidos para 2026 consolidan una política educativa orientada a la equidad, la modernización de la infraestructura y el acceso efectivo a la Educación Media Superior.