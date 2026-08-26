Sheinbaum encabeza en Zapopan la clausura y apertura de cursos del Sistema Educativo Militar

Claudia Sheinbaum Sistema Educativo Militar 2026 (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acudió al Colegio Militar del Aire, en Zapopan, Jalisco, para encabezar la ceremonia de clausura y apertura de cursos del Sistema Educativo Militar 2026, donde 8 mil 138 elementos concluyeron su formación en distintas disciplinas y 5 mil 200 alumnas y alumnos iniciarán sus estudios a partir del 1 de septiembre.

Durante la ceremonia, la Presidenta recordó que las Fuerzas Armadas tienen su origen en un pueblo que ha defendido su libertad y en una nación que ha luchado por su soberanía. Señaló que la historia de México enseña que el país tiene derecho a decidir su propio destino.

“A todas y todos nos corresponde recordar siempre de dónde viene esta fuerza: de un pueblo que ha defendido su libertad, de una nación que ha luchado por su soberanía y una historia que nos enseñó que México tiene derecho siempre a decidir su propio destino”, expresó.

Responsabilidad de servicio

Sheinbaum destacó que el Ejército Mexicano está ligado a las principales luchas de la nación, desde la Independencia y la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, hasta la resistencia del pueblo mexicano ante la invasión estadounidense en el siglo XIX, la Batalla del 5 de Mayo, los héroes que evitaron la invasión de 1914 y la lucha contra el golpe de Estado de Victoriano Huerta contra el gobierno de Francisco I. Madero.

Ante las y los graduados, así como quienes comenzarán su formación, señaló que la lealtad a la patria, la Constitución, la soberanía y el pueblo de México se construye todos los días mediante la disciplina y el cumplimiento del deber.

Por ello, hizo un llamado a ejercer la autoridad con prudencia, humildad, sensibilidad y lealtad, además de recordar que el uniforme no representa privilegios, sino servicio al pueblo.

“Nunca olviden que detrás de cada uniforme hay una historia, una familia, pero sobre todo un pueblo y una nación que confía en ustedes. ¡Vivan las Fuerzas Armadas de México! ¡Viva México!”, expresó.

La Presidenta también agradeció a las y los docentes del Sistema Educativo Militar por su vocación en la formación de jóvenes, así como a las familias de los egresados por los sacrificios realizados. En particular, reconoció al secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, a quien calificó como un hombre visionario, sensible y patriota.

Entrega de diplomas y reconocimientos

Como parte de la ceremonia, Sheinbaum presidió la entrega de diplomas a los primeros lugares de aprovechamiento de cada plantel del Sistema Educativo Militar, además de condecoraciones, distinciones y obsequios otorgados por los agregados militares en México.

Los asistentes también presenciaron una exhibición acrobática a cargo de la escuadrilla “Águilas Aztecas” y un desfile de honor. Al finalizar, la Presidenta realizó la Declaratoria de clausura y apertura de cursos de los planteles del Sistema Educativo Militar.

Universidad de la Defensa Nacional

Durante el acto, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, detalló que de los 8 mil 138 militares graduados, alrededor de 3 mil son egresados de especialidades en formación de oficiales.

De este grupo, mil se integrarán a la Guardia Nacional para cumplir con el segundo eje de la Estrategia Nacional de Seguridad, relacionado con el fortalecimiento de esta institución.

Trevilla Trejo anunció además que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, este 26 de agosto comenzó el proceso legal y administrativo para cambiar el nombre de la Universidad del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional a Universidad de la Defensa Nacional.

Explicó que el nuevo nombre refleja de mejor forma el alcance de la institución.

La subteniente de la Guardia Nacional, María Fernanda Ángeles García, agradeció a la Presidenta por su presencia en la ceremonia de fin de curso y señaló que su asistencia representa una inspiración para la juventud militar.

Durante su participación, destacó que de 40 mil aspirantes solamente ingresaron 4 mil 219, de los cuales 2 mil 637 oficiales concluyeron sus estudios militares y se incorporan ahora a las tareas de las Fuerzas Armadas de México.

Con la clausura y apertura de cursos del Sistema Educativo Militar 2026, 8 mil 138 elementos concluyeron una etapa de formación, mientras que 5 mil 200 alumnas y alumnos comenzarán sus estudios el próximo 1 de septiembre.