El secretario David Kershenobich destaca importancia de fortalecer investigación e innovación

Secretario de Salud El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, destacó la importancia de fortalecer la investigación, la innovación y el emprendimiento para transformar el conocimiento científico en soluciones concretas en beneficio de la salud de la población

El secretario de Salud, David Kershenobich, destacó la importancia de fortalecer la investigación, la innovación y el emprendimiento para transformar el conocimiento científico en soluciones concretas para la salud

Señaló que la investigación debe trascender la generación de publicaciones científicas y avanzar hacia el desarrollo de tecnologías, patentes, dispositivos médicos, medicamentos y otras soluciones que tengan un impacto directo en la atención de las personas. Asimismo, enfatizó que la dependencia a su cargo, impulsa la vinculación entre instituciones públicas, universidades, empresas y fuentes de financiamiento para favorecer el desarrollo de tecnologías, dispositivos médicos, medicamentos y otros productos que beneficien a la población. En el marco del 37 aniversario de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), reiteró la necesidad de crear condiciones para que los descubrimientos desarrollados en México se conviertan en soluciones para la población son prioridades de la Secretaría de Salud y forman parte de la transformación del Sistema Nacional de Salud, que contempla tres grandes componentes:

La reforma al Sistema Nacional de Salud y su mejora continua; el avance gradual hacia una cobertura amplia de atención y medicamentos, y el fortalecimiento de la infraestructura y la innovación. el funcionario federal subrayó que en México se debe construir un ecosistema de innovación y emprendimiento en salud, con participación de instituciones públicas, universidades, empresas y fuentes de inversión. Consideró indispensable modernizar el sistema regulatorio, agilizar los procesos y armonizarlos con estándares internacionales, además de fortalecer la formación de investigadores y ofrecerles acompañamiento durante el desarrollo de sus proyectos. También resaltó la importancia de establecer estancias cortas en centros de emprendimiento y empresas farmacéuticas y de dispositivos médicos, así como generar mecanismos de financiamiento para que las ideas puedan convertirse en proyectos. Por su parte, el titular de la CCINSHAE, Carlos Arturo Hinojosa Becerril, resaltó la evolución de la Comisión como instancia de coordinación de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, así como el papel que ha desempeñado el sistema de investigadores en el desarrollo de ciencia de vanguardia en México. Informó que en mayo pasado se formalizó un convenio de colaboración con la Universidad de Illinois, orientado a desarrollar proyectos semilla de investigación, con participación y financiamiento compartido, derivado de una colaboración previa iniciada en 2025 con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, que permitió generar proyectos, publicaciones e intercambio de investigadores.

Destacó que la experiencia internacional demuestra que transformar una investigación en un producto requiere tiempo, infraestructura y acompañamiento especializado. Como referencia, la Universidad de Illinois ha dedicado alrededor de dos décadas a construir un ecosistema capaz de llevar las ideas científicas desde la investigación hasta las patentes y los productos.