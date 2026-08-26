Morena pinta su raya de Inzunza tras salida de su bancada; debió pedir licencia: Ariadna Montiel

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel

La dirigencia nacional de Morena deslindó al partido de Enrique Inzunza, quien anunció su separación de la bancada guinda en el Senado en medio de las imputaciones de Estados Unidos en su contra por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa y consideró que “ debió pedir licencia para sujetarse a las investigaciones sin fuero”.

Recalcó que en adelante las acciones y expresiones de Inzunza serán su responsabilidad y no del partido guinda.

“A partir de hoy, él tomó la decisión de separarse del grupo parlamentario de Morena y actuar como senador independiente, por lo cual desde ahora sus opiniones y sus acciones serán exclusivamente bajo su actividad personal... no será responsabilidad nuestra sus expresiones, sus acciones”, recalcó la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel

La líder morenista aseveró que el partido no tuvo conocimiento previo de la decisión de Inzunza de separarse de la bancada y reveló que le gustado que solicitara licencia para enfrentar las investigaciones en su contra pues recalcó que “nadie está por encima del Movimiento”.

“No tuvimos conocimiento previo de su decisión. Hubiéramos querido que se hubiera separado, que hubiera pedido licencia”, insistió

Expliccó que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena está al tanto de lo que ocurrió y tomarán nota para determinar si procede un proceso de expulsión de Inzunza de las filas morenistas tras esta decisión del legislador sinaloense.

“La comisión es la que decide, define estatutariamente quién sigue siendo, quién es militante y quién ya no lo es, hay unas medidas cautelares previas para que, en su caso, darle debido proceso de manera interna para realizar estas acciones de manera correcta, y platicaré seguramente el día de hoy con la comisión al respecto”, indicó.

No obstante , dijo desconocer, hasta el momento, si la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido ya inició algún proceso en contra de Inzunza.

“Daremos conocimiento a la Comisión de Honestidad y Justicia, que está atenta, permanentemente están dándole seguimiento a todo lo que va sucediendo, sobre todo porque tenemos un proceso importante sucediendo. Seguramente sus integrantes también ya han tomado nota de lo acontecido con el senador esta mañana”, aseveró