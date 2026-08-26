CFE proyecta inversiones por 651 mil mdp para ampliar generación, transmisión y distribución hacia 2030

CFE

Por primera vez, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hizo pública de manera integral su planeación de mediano plazo hacia 2030, con una ruta que contempla inversiones por alrededor de 651 mil millones de pesos para atender el crecimiento esperado de la demanda eléctrica y ampliar su infraestructura.

El Programa de Desarrollo CFE 2026–2030, publicado este 26 de agosto, detalla las metas de crecimiento de la empresa, las inversiones previstas, las fuentes de financiamiento y las proyecciones operativas y financieras para los próximos años. El documento busca mostrar “de dónde partimos, a dónde vamos y qué resultados se proyecta obtener”.

Más de 111 mil kilómetros de líneas de transmisión

La planeación parte de la situación que mantiene la empresa al cierre de 2025. En ese momento, la CFE concentraba alrededor de 51 por ciento de la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional, atendía a 49.8 millones de usuarios y contaba con más de 111 mil kilómetros de líneas de transmisión y 908 mil kilómetros de redes de distribución.

Para responder al crecimiento esperado de la demanda eléctrica, el Plan de Expansión 2026–2030 contempla recursos por alrededor de 651 mil millones de pesos destinados a generación, transmisión y distribución.

Más de la mitad del financiamiento previsto provendría de esquemas fuera del balance de la CFE, principalmente mediante mecanismos mixtos para el desarrollo de centrales renovables.

Generación: 52 proyectos y más de 18 mil MW

En materia de generación, el programa contempla 52 proyectos con los que se busca incorporar 18 mil 597 megawatts de capacidad, con una inversión estimada de 467 mil 300 millones de pesos.

De esa nueva capacidad, 15 mil 203 MW corresponderían a tecnologías renovables consideradas libres de emisiones contaminantes. Esto representa 82 por ciento de las adiciones previstas para el periodo y es identificado por el propio Programa como el mayor proceso de incorporación de capacidad renovable en la historia de la CFE.

La estrategia también plantea modificar la participación de la empresa dentro de la generación eléctrica nacional. Hacia 2030, la CFE prevé pasar de una participación de 43 a 53 por ciento en la generación del Sistema Eléctrico Nacional.

Si se consideran las centrales de FONADIN, la participación del Estado alcanzaría 62 por ciento.

Al mismo tiempo, las energías renovables aumentarían su participación dentro de la generación de la CFE, al pasar de 21 a 34 por ciento hacia 2030.

Más líneas y subestaciones para ampliar la infraestructura

El crecimiento no se limita a las centrales de generación. Para transmisión, la CFE contempla una inversión cercana a 132 mil millones de pesos, con proyectos que permitirían añadir 7 mil 545 kilómetros de líneas.

En distribución se prevén alrededor de 52 mil millones de pesos. Estos recursos incluyen la construcción de 97 nuevas subestaciones, la ampliación de otras 95, además de trabajos para modernizar las redes y desarrollar proyectos de justicia energética.

De esta manera, la planeación de la empresa contempla intervenir en los distintos componentes de la infraestructura eléctrica, desde la generación hasta las redes necesarias para llevar la energía a los usuarios.

CFE prevé modificar la estructura de su deuda

La planeación hacia 2030 también contempla cambios en la composición de la deuda de la empresa. El Programa proyecta una reducción en el peso de los arrendamientos, que pasarían de representar 65 por ciento a 37 por ciento.

En contraste, se prevé una mayor participación de deuda financiera obtenida mediante mercados de capitales públicos y competitivos, asociada con una mayor inversión de la CFE en proyectos propios.

Así, la estrategia financiera queda vinculada al crecimiento de la infraestructura que la empresa plantea desarrollar durante los siguientes años.

Planeación que busca dar mayor certeza

Con la publicación del Programa de Desarrollo CFE 2026–2030, el Gobierno de México busca poner a disposición del público una visión más amplia sobre el rumbo de la empresa hacia el final de la década.

El documento no sólo expone los proyectos que se pretenden desarrollar, sino también las inversiones necesarias para llevarlos a cabo, las fuentes previstas para financiarlos y los resultados operativos y financieros que se esperan obtener.

La ruta planteada coloca la expansión de la generación, el fortalecimiento de las redes y el crecimiento de las energías renovables como algunos de los principales componentes de la estrategia de la CFE hacia 2030.