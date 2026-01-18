Presidenta Sheinbaum descarta sobrevuelos militares de EEUU sobre México

Sheinbaum descarta sobrevuelos estadunidenses La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó sobrevuelos militares de EEUU sobre México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que el gobierno federal tenga registro de sobrevuelos militares de aeronaves de Estados Unidos, en espacio aéreo mexicano, ello, pese a la alerta que emitió el pasado viernes la Administración Federal de Aviación estadunidense, (FAA, por sus siglas en inglés), respecto de eventuales “operaciones militares” en el Pacífico mexicano.

Consultada al respecto, en el marco de una gira de trabajo por el estado de Guanajuato, en donde la jefa del Ejecutivo Federal hizo entrega de la documentación agraria relativa a la creación del ejido Nueva Cruz del Palmar, -con lo que se dio fin a un conflicto de tierras que data hace más de 80 años-, en breves declaraciones antes de arribar a dicho evento descartó tal posibilidad.

“Nada, no hay nada....En territorio nacional no”, dijo la mandataria a su arribo al Pueblo La Cruz del Palmar, en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Es importante mencionar la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos recomendó a operadores aéreos de aquel país y que realizan vuelos sobre México, Centroamérica y partes de Sudamérica, extremar precauciones al operar en las áreas sobre aguas abiertas del océano Pacífico y el golfo de California, dentro de la región de información de vuelo de México MMFR, debido a actividades militares y posible interferencia con los sistemas de navegación.