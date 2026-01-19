Exige MC explicaciones sobre aterrizaje de aeronave de EE.UU en Toluca; Senado no ha autorizado

Aeronave de Estados Unidos en aeropuerto de Toluca

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema, la oposición en el Senado a través de Movimiento Ciudadano exigió al gabinete de Seguridad explicar el motivo de la presencia de una aeronave de Estados Unidos en el aeropuerto de Toluca pues recordó que la Cámara Alta no ha sesionado para autorizar ningún ingreso de tropas extranjeras al país.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda demandó al gabinete de Seguridad explicar si la presencia de la aeronave estadounidense que aterrizó este fin de semana en el aeropuerto de Toluca corresponde a la solicitud realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 17 de diciembre de 2025, que no se ha autorizado por parte de la Cámara Alta.

“La Constitución es clara: el artículo 76, fracción III, establece que la facultad para autorizar el ingreso y tránsito de tropas extranjeras corresponde exclusivamente al Senado”, estableció el coordinador de MC

Tras la alerta del gobierno de Estados Unidos a aerolíneas por el riesgo de ‘acciones militares’ en el espacio aéreo de México, las imágenes este fin de semana del avión Hércules C-130 en el Aeropuerto de Toluca ocasionaron revuelo y toda clase de especulaciones y versiones en diversos sectores.

Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la presencia de esta aeronave pero rechazó que transportara tropas estadounidenses, por lo cual la medida no tenía que consultarse con el Senado como exige la oposición.

La mandataria aseveró que ese aterrizaje de la aeronave estadounidense fue una autorización que se dio desde octubre porque fue solo un asunto de capacitación.

Claudia Sheinbaum detalló que el avión de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto de Toluca y lo abordaron funcionarios públicos que viajaron a EU para participar en una capacitación “que tiene que ver con su labor y son reguladas por el Sistema de Seguridad nacional”.

La mandataria agregó que se trata de una capacitación de un mes y los funcionarios regresarán a México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana; sin embargo, no detalló de qué funcionarios se trataba.

“También vienen de Estados Unidos a capacitarse aquí, por ejemplo en el Plan DNIII. El avión no traía armamento”, ejemplificó la presidenta.