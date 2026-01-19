IMSS celebra 83 años con crecimiento histórico en infraestructura y cobertura social

83 aniversario del Instituto Mexicano del Seguro Social Zoé Robledo (Especial)

En el marco del 83 aniversario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), su director general, Zoé Robledo, destacó que la institución atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia, pue han tenido un crecimiento sostenido, tanto en infraestructura, personal y cobertura social, así como una ampliación de servicios.

Durante la ceremonia conmemorativa realizada en las oficinas centrales del Instituto, autoridades, representantes sindicales, directivos y trabajadores participaron en el izamiento de la bandera nacional, la develación del logotipo conmemorativo del 83 aniversario y la interpretación del Himno del Seguro Social por parte de la Orquesta IMSS Independencia.

En su mensaje, Robledo subrayó que actualmente el IMSS atiende a casi 400 mil trabajadores independientes, jornaleros agrícolas y familiares de personas que laboran en Estados Unidos, lo que refleja un avance en el cumplimiento del mandato constitucional que pretende garantizar el derecho a la seguridad social. Afirma que el Seguro Social vive su mejor momento, además de la seguridad social como una institución que brinda atención médica a los ciudadanos.

El titular del IMSS recordó que durante los 36 años previos a la llegada de los gobiernos de la Cuarta Transformación, el crecimiento del Instituto fue limitado, con apenas 4 mil 300 camas nuevas, lo que provocó una disminución significativa en la atención por derechohabiente. En contraste, señaló que a partir de 2019 se retomó el crecimiento, alcanzando más de cinco mil nuevas camas en los últimos siete años, con una proyección que duplicará esa cifra hacia 2030.

“Así es como podemos ver que a pesar de fenómenos meteorológicos, sismos, huracanes, incluso crisis económicas, periodos de abandono y pandemias, nada dañó más al IMSS que el periodo privatizador”, enfatizó.

Robledo también resaltó que el Instituto avanza en la consolidación de nuevos proyectos, como los Centros de Educación y Cuidado Infantil de prestación directa, además de la incorporación de innovación tecnológica en servicios médicos, con el objetivo de mantenerse a la vanguardia en atención a la salud.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos Hernández, recordó que la creación del IMSS marcó un antes y un después en la historia del país, al consolidarse como una institución que no solo funciona como aseguradora, sino como garante de la seguridad social de los ciudadanos.

Destacó que en los últimos siete años se ha impulsado una política social distinta, la cual ha fortalecido al Instituto y ha permitido avanzar en el proceso de universalización de la salud promovido por el actual gobierno.

Finalmente, Olivos explico que nuestro país no puede concebirse sin el Seguro Social, por lo que el verdadero reto es fortalecer la institución y que en aras del proyecto de universalización, que se ha forjado gracias a 83 años de resultados,.