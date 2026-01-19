Leonardo Escobar, maestro de la IBERO, narra qué le pasó: “me fracturaron tres costillas”

El profesor Leonardo Ariel Escobar Barrios, docente de la Universidad Iberoamericana Puebla, rompió el silencio y narró públicamente el calvario que vivió tras ser detenido por elementos de la Guardia Nacional (GN) en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, hecho que —asegura— derivó en fracturas en tres costillas, incomunicación y una desaparición de varios días.

RdP: sobre la localización del Dr. Leonardo Escobar Barrios https://t.co/Jp09l974dz — IBERO Puebla (@IberoPuebla) January 19, 2026

¿Cómo ocurrió la detención y las agresiones?

De acuerdo con el académico, los hechos ocurrieron el 31 de diciembre de 2025, cuando realizaba una escala aérea rumbo a Puebla. Sin recibir explicación alguna, fue interceptado por agentes federales.

“Nunca me dijeron por qué me estaban deteniendo. Simplemente me rodearon, me llevaron a un cuarto y después me trasladaron”, relató el profesor.

Escobar denunció que, antes de ser ingresado a una celda en Apodaca, Nuevo León, fue golpeado por elementos de la Guardia Nacional, lo que le provocó lesiones graves.

“Me golpearon de tal manera que me fracturaron tres costillas. Eso está comprobado médicamente”, afirmó.

Además, aseguró que durante todo ese tiempo no existió un registro legal de su detención y permaneció completamente incomunicado.

“Yo estuve desaparecido. Nadie sabía dónde estaba, no me dejaron llamar a mi familia ni a un abogado”, señaló.

Golpes, incomunicación y detención sin registro

Tras varios días privado de la libertad, Escobar relató que fue liberado sin explicaciones y sin sus pertenencias personales.

“Me dejaron en la calle sin pasaporte, sin teléfono, sin dinero. Intenté regresar al aeropuerto y no me lo permitieron”, contó.

El académico describió que pasó varios días desorientado y en condiciones extremas, sin acceso regular a alimentos ni agua.

“No sabía dónde estaba, no sabía a quién acudir. Caminé durante días completamente vulnerable”, dijo.

Finalmente, fue localizado por una patrulla cerca de un centro de rehabilitación en Juárez, Nuevo León, donde permaneció bajo observación médica hasta que logró ser identificado.

“Violaciones graves a derechos humanos”

Ya en Puebla, Escobar sostuvo que lo ocurrido constituye violaciones graves a sus derechos humanos y pidió que el caso no quede impune.

“Esto no puede volver a pasarle a nadie. No se trata solo de mí, sino de un abuso de poder que debe investigarse”, expresó.

La Universidad Iberoamericana Puebla manifestó su respaldo al docente y exigió a las autoridades federales el esclarecimiento total de los hechos, así como garantías.

Hasta el momento, las autoridades federales no han presentado una versión oficial detallada sobre la detención ni sobre las lesiones denunciadas por el académico.