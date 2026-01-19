Sheinbaum anuncia apoyo a Chile por incendios forestales que han dejado 19 muertos

Sheinbaum enviará apoyo a Chile tras los incendios que han dejado 19 muertos (Mario Guzmán/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum, prometió este lunes que enviará apoyo a Chile tras los incendios forestales en las regiones de Ñuble y el Bibío, que han dejado 19 muertos, sin que haya mexicanos afectados hasta el momento.

“Vamos a enviar apoyo a Chile por los incendios que están sufriendo. Una situación difícil, aunque quede lejos, de todas maneras, va a haber apoyo”, expresó Sheinbaum durante la Mañanera del Palacio Nacional.

Desde el sábado, diversos incendios queman las dos regiones del sur del país suramericano, con especial afectación en la comuna de Penco, en la región de Bibío, unos 500 kilómetro al sur de la capital.

Fuego abrasador

Incendios en el sur de Chile Personas observan el humo tras incendios forestales este domingo, en la comuna de Penco, Concepción (Chile) (PABLO HIDALGO/EFE)

El fuego ha destruido hasta el momento 300 viviendas en esta región, según expuso el presidente chileno, Gabriel Boric, como “conteo preliminar”, aunque precisó que este número “se queda muy corto” y que “de seguro van a ser más de mil”.

Asimismo, agregó que en la región de Ñuble hay “cerca de 50 viviendas afectadas”.

Los incendios, cuyo origen está en investigación, han consumido más de 20 mil hectáreas y causado más de 15 mil damnificados.

Esta tragedia se suma a la que ocurrió en febrero de 2024 en la región de Valparaíso, cuando las llamas causaron la muerte de 136 personas. (Con información de EFE)