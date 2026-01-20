Alicia Bárcena convoca a las empresas a buscar la ruta hacia una transición energética

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena en el Foro Económico Mundial

La apuesta de México en el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, es la economía circular y en voz de la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, nuestro país conminó para que toda nuestra actividad sobre el planeta no sea lineal y que haya varias etapas de utilización de los recursos con los que contamos en el planeta y avanzar en la transición energética.

Dentro de las actividades del Foro Económico Mundial, Alicia Bárcena compartió foro con tres empresarios importantes, Andrés Laguarta, Director Ejecutivo de PepsiCo; Andrew Forrest, Presidente Ejecutivo de Fortescue y Sumant Sinha, Presidente Ejecutivo de ReNew en India.

A la pregunta de ¿cómo México puede lograr un desarrollo estratégico cuando depende tanto de los recursos naturales? la funcionaria mexicana señaló que una de las primeras cosas que se hace en México es asegurarse de conocer las características del territorio y en qué medida puede contribuir a la conservación y la restauración.

Asimismo, apuntó que actualmente se tiene como meta para 2030 la conservación de los recursos naturales en 30% del territorio. Que se cuenta con 99 millones de hectáreas de zonas protegidas en distintos tipos de ecosistemas que se deben proteger por que se encuentran en peligro y que lo mismo se busca para los ecosistemas marinos.

También dijo que la meta es trabajar en armonía con la naturaleza, ya que es una buena oportunidad económica, por ello se buscan soluciones dentro de la naturaleza que pueden ser compatibles con el cambio climático, generando medidas de compensación.

Por otra parte, dij que se busca generar una economía circular para dejar atrás la economía lineal y hacer uso de los desechos como un nuevo recurso.

Para esto, declaró que se está trabajando en la creación de tres parques industriales de economía circular, donde PepsiCo se une para el reciclado de plástico a través de un proyecto.

Alicia Bárcena también habló de lo que se puede hacer para modificar el impacto que las empresas tienen en el ambiente y hacer que las condiciones ecológicas mejoren, evaluar los procesos y las administraciones de las organizaciones para lograr el objetivo.

Al respecto, declaró que hay una urgencia para avanzar más deprisa y a una mayor escala que sea suficiente. Buscar empresas comprometidas con dos principales campos, el primero en transición energética para abandonar los combustibles fósiles y comenzar a usar energías renovables teniendo en cuenta que esto aporta un beneficio empresarial. Como segundo punto volvió a mencionar el uso de la economía circular “No más economía lineal, no más plásticos en el mundo, podemos hacer las cosas mejor, tenemos las tecnologías podemos conseguir una economía plenamente circular de los plásticos de Pepsico o de las demás partes del mundo” señaló.

Indicó que se cuentan con las herramientas para lograr la transición energética y que para lograrla uno de los principales problemas es el almacenamiento, que es uno de las barreras a los que hacen frente los países en desarrollo. Se debe buscar una modernización que permita aprovechar las distintas formas de energía, como la solar o la eólica.

Respecto al tema de economía circular, Ramón Laguarta declaró que la empresa trabaja de manera conjunta con sectores públicos y privados con el fin de crear programas que impulsen la agricultura y otros sectores y de ese modo crear una oportunidad de impacto positivo.

En la misma línea, el empresario invitó a las empresas a eliminar las barreras y trabajar en beneficio de un sistema complementario, cooperar como grupo y con los gobiernos para crear confianza y que las marcas sean reconocidas en un futuro por ofrecer un producto que tenga responsabilidad con el medio ambiente.

En tanto, Andrew Forrest mostró interés por llevar iniciativas a México que lo hagan crecer. Además respaldó la información sobre las iniciativas de transición de energía declaró que su empresa lo aplicó el año pasado y obtuvieron un resultado bastante favorable, que permitió gestionar redes complejas.

También propuso echar mano de la Inteligencia Artificial como medio de gestión y repetir estos métodos con otras empresas y países.

Por último, el empresario Sumant reafirmó las declaraciones de Andrew sobre energía y segura que en un futuro nadie usara combustibles fósiles y asegura que este método ya no se trata de una buena inversión