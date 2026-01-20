Así será la credencial Universal de Salud: ¿cómo y cuándo se tramitará y para qué servirá?

Credencial del Servicio Universal de Salud La credencial del Servicio Universal de Salud tendrá un versión impresa y digital; buscará garantizar el acceso a la atención médica en instituciones públicas.

Este martes 20 de enero se anunció públicamente la creación de una credencial del Servicio Universal de Salud, una identificación que facilitará el acceso a consulta e información de los servicios de salud públicos en el país para todos los mexicanos y mexicanas.

De acuerdo con Eduardo Clark, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, esta credencial permitirá que la población pueda acceder a la salud con mayor eficacia, garantizando el derecho de una atención universal y de calidad en todo el país.

¿Qué es la Credencial Universal de Salud?

Esta mañana, desde la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, presentó a la ciudadanía una identificación que garantizará el derecho al bienestar de mexicanas y mexicanos en todas las instituciones públicas de salud del Gobierno de México.

Esta credencial contará con versión impresa y digital, integrada con los datos personales del o la paciente, así como datos médicos de importancia; por ejemplo: historial clínico, estudios médicos, citas de atención y recetas de medicamentos.

El registro de esta información en la credencial digital busca mejorar la continuidad de los tratamientos y agilizar la eficacia del servicio médico en hospitales y centros de salud.

¿Cuándo estará disponible la Credencial Universal de Salud?

La identificación presentada esta mañana por el subsecretario de Salud, estará disponible a partir de abril en su versión digital mediante una aplicación móvil del año presente, no obstante, contará con un registro previo de la población.

Una vez que el mexicano o mexicana cuente con su credencial Universal de Salud, podrá hacer uso de ésta en las siguientes instituciones públicas de salud del gobierno mexicano:

IMSS.

ISSSTE.

IMSS Bienestar.

Servicios de Salud Pemex.

Servicios de Salud de las Fuerzas Armadas.

Este sistema tiene el objetivo de unificar la información sanitaria y facilitar el acceso a los servicios independientemente la institución a la que se ha acudido.

Calendario y etapas de registro para la Credencial Universal de Salud

El proceso de registro se desarrollará en dos etapas para cubrir todo el territorio de la República Mexicana y, en cuanto a las personas mayores de edad, se realizará conforme a un calendario basado en la primera letra del apellido.

De acuerdo con Ariadna Montiel, secretaria de Desarrollo Social, las infancias podrán registrarse cualquier día sin importar la letra del apellido; no obstante, es importante señalar que padres, madres y tutores deben registrarse primero para poder realizar el registro de sus hijos e hijas menores de edad.

Calendario Credencial Universal de Salud Fechas, requisitos y registro de la Credencial del Servicio Universal de Salud.

En cuanto a las etapas mencionadas, el calendario fue dividido de la siguiente forma:

Primera etapa: A partir del 2 de marzo , señalando los estados Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

A partir del , señalando los estados Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Segunda etapa: Del 23 de marzo en adelante para los estados de Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.

Requisitos para realizar el trámite de la Credencial Universal de Salud

En el caso de personas mayores de edad, deberán presentar una identificación oficial y comprobante de domicilio.

Mientras que, para las personas menores de edad, el procedimiento pide el acta de nacimiento, comprobante de domicilio y la identificación oficial de la persona adulta que lo educa (madre, padre, tutor).

El trámite contempla la revisión de documentos, firma del consentimiento para el uso de datos personales, registro de un número telefónico, toma de fotografía y huellas dactilares.

Finalizado el proceso y en la posterioridad, el o la paciente recibirá un mensaje SMS con la fecha para recoger la credencial física; una vez que haya sido entregada, la persona podrá acceder a la descarga de la credencial digital en la aplicación móvil correspondiente.