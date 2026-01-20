BBVA resalta al turismo mexicano como un motor con futuro y alto potencial de inversión

BBVA y el turismo Mexicano El banco destacó la fortaleza de México, un sector que ya aporta 9% del PIB y que, con más inversióny tecnología, apunta a crecer aún más en los próximos años

Horas antes de que empezara la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur 2026), el responsable global del negocio de empresas de BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), Jaime Sáenz de Tejada, mencionó el papel clave que juega México en el mapa turístico internacional y el amplio margen que aún tiene para seguir creciendo.

El directivo subrayó que el país ofrece un entorno atractivo para invertir y desarrollar proyectos con impacto económico, social y ambiental, al tiempo que reconoció la madurez que ha alcanzado el sector turístico mexicano, mencionó que no es un dato menor; México es uno de los mercados más importantes para el banco español, que obtiene ahí más de la mitad de sus beneficios globales.

Sáenz de Tejada señaló que las mejoras en infraestructura y servicios permitirán que México registre cifras históricas de visitantes extranjeros en 2026. A esto se suma el impulso económico que dejará el Campeonato Mundial de Futbol de este año (FIFA 2026), que el país organizará junto con Canadá y Estados Unidos, y que se perfila como un factor clave para elevar aún más la actividad turística.

“El turismo no solo genera empleo y crecimiento, también construye identidad, promueve la diversidad y ayuda a tender puentes entre culturas”, expresó el directivo, al destacar el valor social del sector.

Actualmente, el turismo representa alrededor del 9 por ciento del Producto Interno Bruto de México (PIB), una proporción que podría aumentar en los próximos años. En ese contexto, BBVA recordó el programa Avanzamos por México, firmado en marzo de 2025 con la Secretaría de Turismo, mediante el cual se han canalizado 5 mil 400 millones de pesos para financiar pequeños negocios turísticos.

De acuerdo con cifras del propio banco, estos recursos se distribuyeron en 250 municipios del país y permitieron que cerca de 9 mil pequeños comercios modernizaran y digitalizaran sus sistemas de pago, fortaleciendo su operación y competitividad.

El responsable de BBVA también destacó la relación “consistente” entre España y México, un vínculo que ha llevado a que muchas empresas españolas vean al país como un mercado estratégico para invertir en infraestructura hotelera y proyectos turísticos de largo plazo.

Finalmente, Sáenz de Tejada adelantó que el futuro del turismo estará marcado por un mayor uso de tecnología, experiencias más personalizadas y un enfoque claramente orientado a la sostenibilidad.

Este año, México participa en Fitur como país socio, un papel relevante dentro de una de las ferias de turismo más importantes a nivel mundial y una vitrina clave para mostrar el potencial del país ante inversionistas y operadores internacionales.