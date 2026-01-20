Detienen al “Nacho Vega”, operador financiero del Cártel del Golfo

Detenido José Ignacio "N". (SSPC)

Fue detenido José Ignacio “N”, alias “Nacho Vega”, uno de los líderes y operador financiero del Cártel del Golfo.

Es jefe de las células Escorpiones y Ciclones, vinculadas con secuestro, extorsión, homicidio, ataques a autoridades y tráfico de drogas, personas y armas hacia Estados Unidos.

“Nacho Vega” es fugitivo de la justicia estadounidense, al contar con una orden de arresto activa emitida por el Distrito Sur de Texas, además de estar relacionado con lavado de dinero, tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos.

Autoridades ubicaron la zona de operación de José Ignacio “N”, en Matamoros, Tamaulipas.

Tras corroborar su identidad, José Ignacio “N” fue detenido, le aseguraron dos armas largas, un cargador y más de 100 cartuchos útiles, por lo que le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición, junto con lo asegurado, del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal.