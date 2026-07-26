“Las mujeres somos el centro de la transformación”: Sheinbaum entrega tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar

Pensión Mujeres Bienestar en Acapulco

Con un mensaje centrado en el papel de las mujeres dentro de la vida pública del país, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Acapulco la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar y aseguró que las mujeres son el corazón de la Transformación y una pieza clave en el presente y futuro de México.

Durante el evento, la mandataria afirmó que cuando las mujeres avanzan unidas no hay obstáculo que las detenga, por lo que llamó a que niñas y jóvenes sepan que pueden alcanzar cualquier meta.

“Hay que decirle a todas las niñas y todas las jóvenes que podemos ser lo que queramos ser; Con un mensaje centrado en el papel de las mujeres dentro de la vida pública del país, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Acapulco la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar y aseguró que las mujeres son el corazón de la Transformación y una pieza clave en el presente y futuro de México.

Durante el evento, la mandataria afirmó que cuando las mujeres avanzan unidas no hay obstáculo que las detenga, por lo que llamó a que niñas y jóvenes sepan que pueden alcanzar cualquier meta.

“Hay que decirle a todas las niñas y todas las jóvenes que podemos ser lo que queramos ser; las mujeres somos el centro de la Transformación, somos historia y futuro de México”, expresó.

## Tres millones de mujeres ya reciben la pensión

Sheinbaum recordó que la Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a mujeres de entre 60 y 64 años y representa un reconocimiento al trabajo de cuidados que durante años han realizado millones de mexicanas.

Informó que actualmente cerca de tres millones de mujeres reciben este apoyo en todo el país. De ellas, alrededor de 70 mil viven en Guerrero y 17 mil 955 en Acapulco, quienes obtienen un apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos.

La presidenta sostuvo que este programa refleja que, en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, las mujeres ocupan un lugar central en las políticas públicas.

## Destacan nuevas acciones para las mujeres

Durante su intervención, la mandataria también hizo un recuento de otras acciones impulsadas por el Gobierno de México para fortalecer los derechos de las mujeres.

Señaló que ya se han distribuido más de 25 millones de Cartillas de Derechos de las Mujeres, además de que continúan la construcción de Centros LIBRE en mil municipios, con la meta de extender este modelo a los 2 mil 500 municipios del país.

Asimismo, destacó la integración de 250 mil mujeres a la Red Nacional de Tejedoras de la Patria y las acciones para reconocer el papel de las mujeres en la historia de México.

## Anuncian obras de agua para Guerrero

Además de la entrega de apoyos, Claudia Sheinbaum anunció una serie de proyectos de infraestructura hidráulica para garantizar el suministro de agua potable en Guerrero.

Entre las acciones previstas mencionó la rehabilitación de espacios afectados por los huracanes Otis y John, trabajos de saneamiento para disminuir el riesgo de desbordamientos de ríos, la instalación de bombas de agua en torres altas para prevenir afectaciones por inundaciones y la renovación de redes de agua potable en diversas colonias de Acapulco.

También confirmó que el proyecto de la presa La Parota fue cancelado debido a las afectaciones que representaba para distintas comunidades y, en su lugar, se construirán pozos y tanques elevados para fortalecer el abastecimiento de agua.

## Beneficiarias reconocen el programa

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, destacó que la Pensión Mujeres Bienestar representa un reconocimiento al trabajo que millones de mujeres han realizado por el país.

Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, aseguró que este programa consolida el modelo de gobierno humanista encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y reiteró su disposición para seguir trabajando de manera coordinada.

En representación de las beneficiarias, Angelita Nava Santamaría agradeció la entrega de las tarjetas y afirmó que este apoyo demuestra que nunca es tarde para que las mujeres reciban justicia social., somos historia y futuro de México”, expresó.

## Tres millones de mujeres ya reciben la pensión

Sheinbaum recordó que la Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a mujeres de entre 60 y 64 años y representa un reconocimiento al trabajo de cuidados que durante años han realizado millones de mexicanas.

Informó que actualmente cerca de tres millones de mujeres reciben este apoyo en todo el país. De ellas, alrededor de 70 mil viven en Guerrero y 17 mil 955 en Acapulco, quienes obtienen un apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos.

La presidenta sostuvo que este programa refleja que, en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, las mujeres ocupan un lugar central en las políticas públicas.

## Destacan nuevas acciones para las mujeres

Durante su intervención, la mandataria también hizo un recuento de otras acciones impulsadas por el Gobierno de México para fortalecer los derechos de las mujeres.

Señaló que ya se han distribuido más de 25 millones de Cartillas de Derechos de las Mujeres, además de que continúan la construcción de Centros LIBRE en mil municipios, con la meta de extender este modelo a los 2 mil 500 municipios del país.

Asimismo, destacó la integración de 250 mil mujeres a la Red Nacional de Tejedoras de la Patria y las acciones para reconocer el papel de las mujeres en la historia de México.

## Anuncian obras de agua para Guerrero

Además de la entrega de apoyos, Claudia Sheinbaum anunció una serie de proyectos de infraestructura hidráulica para garantizar el suministro de agua potable en Guerrero.

Entre las acciones previstas mencionó la rehabilitación de espacios afectados por los huracanes Otis y John, trabajos de saneamiento para disminuir el riesgo de desbordamientos de ríos, la instalación de bombas de agua en torres altas para prevenir afectaciones por inundaciones y la renovación de redes de agua potable en diversas colonias de Acapulco.

También confirmó que el proyecto de la presa La Parota fue cancelado debido a las afectaciones que representaba para distintas comunidades y, en su lugar, se construirán pozos y tanques elevados para fortalecer el abastecimiento de agua.

## Beneficiarias reconocen el programa

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, destacó que la Pensión Mujeres Bienestar representa un reconocimiento al trabajo que millones de mujeres han realizado por el país.

Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, aseguró que este programa consolida el modelo de gobierno humanista encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y reiteró su disposición para seguir trabajando de manera coordinada.

En representación de las beneficiarias, Angelita Nava Santamaría agradeció la entrega de las tarjetas y afirmó que este apoyo demuestra que nunca es tarde para que las mujeres reciban justicia social.