Fiesta de cumple de Salgado Macedonio agudiza desaprobación del gobierno de Guerrero

La caída en la aprobación del gobierno de Guerrero se agudiza luego de la fiesta de cumpleaños del senador Félix Salgado Macedonio, celebrada durante dos días de la semana pasada en el albergue “Perritos felices”, en Chilpancingo hasta donde se desplazaron funcionarios de la administración estatal para agasajar al morenista.

Tras esta celebración, académicos de la Universidad de Guerrero dieron a conocer que hay un rechazo de 85.3% de la población del municipio de Acapulco, gobernador por Abelina López Rodríguez, quien no da soluciones a la crisis hídrica, de inseguridad, extorsión y reconstrucción lenta tras sismos. Sin embargo, resaltan, Morena se mantiene como opción de gobierno, por la alta aprobación de la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con su reporte de opinión política, el 48.5 por ciento de las y los acapulqueños, consideran que en dicho municipio “las cosas van por mal camino”, y 9.1% estima que van bien.

Entre los principales problemas que afectan a las familias de Acapulco, destacan deficiente suministro de agua potable, que afecta al 70.8% de los entrevistados; así como la inseguridad, robos y extorsión, que afecta al 62.2% de los afectados.

Pese a ello, el análisis advierte que “La marca MORENA sigue fuerte”, debido a que la aprobación de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum es del 71.8%, mientras que el de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, es del 50.3%.

En el análisis, la UAGro considera que Morena volverá a ganar en las elecciones de 2027, donde se renovará la gubernatura del Estado, los ayuntamientos, y el Congreso Local.

En lo que respecta a Acapulco, el estudio destaca a Yoloczin Domínguez Serna, de Morena, como el personaje más conocido (56.4%) por encima de Yoshio Ávila, de Movimiento Ciudadano (54.3%), en tanto que por debajo se encuentran Jacko Badillo (Morena) con 50.8%, Javier Taja (Morena) con 36.3%, Leticia Lozano (Morena) con 18.7% y Ricardo Salinas (independiente) hasta atrás con 15.9%.

Destaca que si el día de hoy fueran las elecciones para elegir Presidente Municipal de Acapulco, Guerrero, Domínguez se llevaría la victoria con 24.1% de los votos a favor, por encima de Yoshio Ávila con 22.3%, en tanto que el resto de aspirantes rondarían entre el 2.1% y el 17.7% de los votos.

El estudio revela un escenario de empate écnico (Yoloczin 24.1% vs. Yoshio 22.3%) definido por un alto malestar social, donde la crisis de servicios públicos (Agua/CAPAMA) y el tema de inseguridad se ha convertido en el principal factor de decisión electoral.

Estos datos se dan conocer en menos de una semana, tras el maratónico festejo de cumpleaños 69 organizada para el legislador morenista, agasajo de dos días.