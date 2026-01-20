Historia de Pedro Inzunza, ‘El Señor de la Silla’, narco que fue extradito a EU Pedro Inzunza se encuentra entre los 37 criminales extraditados a Estados Unidos; estos son los cargos por los que fue acusado (Gobierno de Estados Unidos y @OHarfuch)

Pedro Inzunza Noruega se encuentra entre los 37 criminales extraditados a Estados Unidos; estos son los cargos por los que fue acusado.

Este martes 20 de enero, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la extradición de 37 operadores de organizaciones criminales a Estados Unidos.

De acuerdo con Harfuch, las personas extraditadas “representaban una amenaza real para la seguridad del país” y entre este grupo se encuentra Pedro Inzunza Noruega, quien, de acuerdo con el Departamento de Justicia, es un líder clave del Cártel de los Beltrán Leyva.

¿Quién es Pedro Inzunza, ‘El Señor de la Silla’?

Pedro Inzunza Noruega, también conocido como ‘El Señor de la Silla’ o ‘El Sagitario’, fue detenido el 31 de diciembre de 2025 por autoridades mexicanas, mientras que el 20 de enero de 2026 fue trasladado a Estados Unidos, donde fue acusado de narcoterrorismo, narcotráfico y blanqueo de dinero.

En mayo de 2025, el Departamento de Justicia acusó a Pedro Inzunza Noruega y a su hijo Pedro Inzunza Coronel de narcoterrorismo, narcotráfico y blanqueo de dinero como líderes clave del Cártel de los Beltrán Leyva, durante el mandato del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Asimismo, de acuerdo con el gobierno estadunidense, Pedro Inzunza Noruega y su hijo son los encargados de producir y traficar fentanilo hacia Estados Unidos, además de liderar una de las redes de producción de fentanilo más grandes y sofisticadas del mundo, llegando a traficar decenas de miles de kilogramos de esta droga.

En diciembre de 2024, el Gobierno de México registró varios lugares en Sinaloa controlados y gestionados por Pedro Inzunza Noruega junto a su hijo, lo que resultó en la confiscación de 1.500 kilogramos de fentanilo, convirtiéndose en una de las incautaciones más grandes de esta droga en el mundo.

Según el agente especial interino del FBI en San Diego, Houtan Moshrefi, la Organización Beltrán Leyva, “bajo el liderazgo de Inzunza Noruega, es supuestamente responsable de algunas de las mayores incautaciones de fentanilo y cocaína con destino a Estados Unidos”.

A pesar de las acusaciones que enfrentará Pedro Inzunza Noruega tras su traslado a Estados Unidos, a solicitud del Departamento de Justicia, se estableció el compromiso con las autoridades mexicanas de no solicitar la pena de muerte.