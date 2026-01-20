Jenny Althair Rivas Padilla, nueva presidenta de la AMPI

AMPI

En el marco de su 70 aniversario, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) presentó ante los medios de comunicación a Jenny Althair Rivas Padilla como presidenta nacional y vocera de la asociación, así como al nuevo Consejo Nacional de Directores, reafirmando su compromiso con la construcción de un sector inmobiliario más confiable, profesional y responsable.

Durante este primer encuentro con medios, AMPI destacó que uno de los principales retos que enfrenta hoy el mercado inmobiliario en México es la desconfianza, una problemática que impacta directamente a las familias, a los inversionistas y al desarrollo ordenado de las ciudades, y que solo puede atenderse con reglas claras, legalidad y profesionales mejor preparados.

“No se puede transformar un país si antes no transformamos a las personas que lo construyen. En el sector inmobiliario, esa transformación pasa por prepararnos mejor, entender nuestra responsabilidad y profesionalizarnos”, señaló Jenny Althair Rivas Padilla, presidenta nacional de AMPI.

La asociación subrayó que la profesionalización inmobiliaria en México ya es una realidad, y que este avance es resultado de décadas de trabajo institucional. A lo largo de 70 años, AMPI ha acompañado la evolución del sector, ayudando a generar estándares, ordenar prácticas y construir una base de conocimiento que hoy permite tomar mejores decisiones patrimoniales.

“Durante muchos años, el sector inmobiliario creció de forma dispersa. AMPI acompañó ese proceso, ayudó a poner orden, a generar estándares y a construir una base de conocimiento que hoy da mayor certeza a las operaciones inmobiliarias”, añadió la presidenta.

AMPI recordó que la vivienda no es únicamente un producto financiero, sino una herramienta de bienestar social, estabilidad familiar y desarrollo urbano. Por ello, su agenda institucional se basa en una visión integral del sector, orientada a fortalecer la confianza de los usuarios y a elevar los estándares de la actividad inmobiliaria.

Entre las principales líneas de acción que impulsa la asociación destacan:

• La promoción de información clara y publicidad responsable, así como su participación activa en el proceso de creación de la NOM-247, hoy un referente en la protección al consumidor inmobiliario.

• El fortalecimiento de la formalidad y la profesionalización del gremio, mediante capacitación continua y certificaciones reconocidas.

• La consolidación de una cultura de legalidad, cumplimiento y prevención de riesgos.

• El uso responsable de tecnología e inteligencia artificial para mejorar la transparencia y la toma de decisiones.

• La generación de información y estadística inmobiliaria para decisiones más informadas.

AMPI destacó también su papel como voz institucional del sector a nivel nacional. Desde 2024, AMPI México encabeza la Vicepresidencia de Desarrollos Inmobiliarios en CONCANACO SERVYTUR, y participa en las Comisiones Consultivas Regionales del INFONAVIT, incidiendo directamente en la agenda económica, regulatoria y de vivienda del país.

En el ámbito internacional, AMPI se consolida como un actor clave del sector inmobiliario global, al ser la única asociación inmobiliaria en México con alianzas estratégicas con la National Association of Realtors, la Canadian Real Estate Association, la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana (CILA) y la FIABCI, lo que permite al país acceder a mejores prácticas, elevar estándares éticos y abrir oportunidades reales de inversión y negocio.

“La confianza no se exige, se gana. Se construye con información clara, con profesionales mejor preparados y con instituciones que entienden su responsabilidad frente a la sociedad”, concluyó Jenny Althair Rivas Padilla.

AMPI informó que el acto de toma de protesta del nuevo Consejo Nacional de Directores se llevará a cabo el viernes 23, a las 9:00 horas, en el Hotel Presidente InterContinental, en la Ciudad de México.