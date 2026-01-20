Nuevo envío masivo de narcos a EU: México extradita a 37 criminales; el mayor hasta ahora… y en aniversario de Trump

Extradición de narcos Los criminales serán enviados a diferentes ciudades de Estados Unidos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), omar García Harfuch, anunció el envío de 37 personas privadas de la libertad, que eran operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país.

Estos criminales fueron llevados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas.

Este es el tercer acto de extradición ocurrido en el sexenio en el contexto del aniversario del primer año de gobierno de Donald Trump en esta segunda etapa.

Esta mañana el @GabSeguridadMX trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país.

La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno… pic.twitter.com/rBqfVvIIDZ — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 20, 2026

¿Qué narcos fueron enviados a Estados Unidos?

Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, líder regional del Cártel del Noreste, con zona de operación en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Fue trasladado a San Antonio, Texas

Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del cártel de “Los Beltrán Leyva”. Fue trasladado a San Diego, California.

Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”, operador logístico del cártel de “Los Beltrán Leyva”. Colaboró con Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro” y Óscar Manuel Gastélum, alias “El Músico” líder y lugarteniente de dicha organización. Fue trasladado a San Diego, California.

Armando Gómez Núñez, alias “Delta1”, líder de “Los Deltas” perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación. Fue trasladado a Dulles, Washington.

Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, operador logístico del “Cártel del Pacífico”, encargado del tráfico de estupefacientes a Estados Unidos, es considerado objetivo prioritario del FBI. Fue trasladado a Houston, Texas.

Detenidos Traslado de 37 criminales a Estados Unidos. (SSPC)

García Harfuch destacó que, a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se estableció un compromiso explícito para no solicitar la pena de muerte en los procesos judiciales contra estos operadores. Esta condición ha sido un elemento clave en acuerdos previos de extradición entre ambos países, asegurando el respeto a los derechos humanos y las normativas internacionales.

¿Cuántos narcos ha trasladado México e EU?

Con este traslado, el número total de criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos durante la actual administración asciende a 92. García Harfuch subrayó que estas acciones impiden que los involucrados continúen generando violencia desde territorio mexicano, contribuyendo así a la protección de la población y al debilitamiento de las estructuras delictivas.