Profeco comparte una guía para fomentar el ahorro en las familias mexicanas

Profeco comparte una guía para el ahorro

Ahorrar es uno de los propósitos más comunes con la llegada de un nuevo año. Sin embargo, para muchas personas este objetivo se queda solo en la intención, ya que no siempre se cuenta con una estrategia clara que permita cumplirlo. Ante este panorama, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió una guía práctica para el ahorro, con el objetivo de apoyar a las familias mexicanas a organizar mejor sus ingresos y gastos, y así fortalecer su tranquilidad y seguridad financiera.

A través de la Revista del Consumidor, la Profeco señala que uno de los principales errores al intentar ahorrar es no establecer metas claras y alcanzables, o no ajustar el plan de ahorro cuando cambian los ingresos o las prioridades familiares. Por ello, la dependencia recomienda comenzar por un ejercicio básico pero fundamental: conocer la capacidad real de ahorro.

En la sección de Finanzas Personales, la Profeco explica que el primer paso consiste en calcular los ingresos totales y restar los gastos destinados a cubrir necesidades básicas como alimentación, vestido, salud, educación y servicios como agua, luz y telecomunicaciones. De esta manera, las personas pueden identificar cuánto dinero es posible destinar al ahorro de forma constante, en lugar de guardar únicamente lo que “sobra” al final del mes.

Otro de los puntos que destaca la guía es la importancia de establecer objetivos específicos y realistas. Contar con metas claras, como crear un fondo de emergencias, pagar un seguro, cubrir inscripciones escolares, planear unas vacaciones o enfrentar algún gasto importante, ayuda a mantener la motivación y la disciplina necesarias para ahorrar.

En este contexto, la Profeco también reconoce el uso de la tecnología como una herramienta de apoyo. En la sección Entorno Digital, se menciona que la inteligencia artificial (IA) puede contribuir a clasificar gastos, crear presupuestos coherentes y definir metas de ahorro más realistas, siempre y cuando se utilice de manera adecuada. Aplicaciones como ChatGPT, Google Gemini o Meta AI pueden ofrecer una perspectiva más clara sobre los hábitos de consumo mediante instrucciones o “prompts” bien definidos.

No obstante, la Procuraduría subraya que la inteligencia artificial no sustituye la educación financiera, sino que la complementa. Es decir, el conocimiento y la toma de decisiones responsables siguen siendo responsabilidad de cada persona.

Para facilitar el hábito del ahorro, la Profeco recomienda activar el ahorro automático en cuentas bancarias o instrumentos financieros regulados. Esta acción permite separar el dinero destinado al ahorro desde el inicio, mantenerlo fuera de la vista y reducir la tentación de realizar compras impulsivas o gastos pequeños que, con el tiempo, afectan seriamente las finanzas personales.

Asimismo, la dependencia sugiere considerar instrumentos de inversión seguros que permitan generar rendimientos y aumentar el monto ahorrado. Entre ellos destacan los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), siempre verificando que las instituciones estén autorizadas y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Para dar seguimiento al avance de las metas, la Profeco propone diseñar un tablero anual de ahorro. En este se pueden enlistar los objetivos por orden de importancia, asignar porcentajes a cada uno y registrar el monto ahorrado mes con mes. Al finalizar el periodo, será posible conocer el ahorro acumulado y evaluar los logros alcanzados.

Finalmente, la Procuraduría hace un llamado a evitar prácticas riesgosas como guardar el dinero en casa o participar en tandas, debido a la posibilidad de pérdida y a la devaluación del dinero por efecto de la inflación. Con información clara y hábitos responsables, el ahorro puede pasar del dicho al hecho y convertirse en una herramienta clave para el bienestar integral de las familias mexicanas.