Reforma electoral definirá si se consolida autoritarismo en México o se mantiene la democracia: PAN

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero advierte riesgos de la reforma electoral que impulsa el Ejecutivo Federal

La dirigencia nacional del PAN advirtió que la reforma electoral que está en marcha impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum definirá si México se consolida como un régimen autoritario o se mantiene como un democracia.

“Hoy en México no está por discutirse una reforma electoral. Hoy se habrá de discutir si México sigue siendo una democracia o ya de plano se consolida como un régimen autoritario. Así, tal cual”, advirtió el líder nacional del PAN, Jorge Romero.

Los panistas calificaron la reforma electoral que impulsa el gobierno morenista como la Ley Maduro pues la comparó con lo que hizo el régimen del entonces presidente Nicolás Maduro quien impuso reformas en Venezuela que poco a poco desangraron la democracia en es ese país sudamericano que derivaron en la grave crisis económica y humanitaria que expulsó a más de 8 millones de venezolanos de su nación.

“¿Y por qué la ley Maduro? Porque así empezó en Venezuela. No quitaron la democracia de golpe. La fueron desangrando poco a poquito, desde reformas a la ley. Así, justito como lo que está pasando ahora en nuestro país", detalló

El gobierno de allá –agregó--reescribió las reglas, controló al árbitro electoral y fabricó mayorías que no les dio la gente. Eso mismo quiere hacer Morena en México.

La dirigencia panista consideró que existe el interés del gobierno de debilitar al INE para incidir en las elecciones.

Romero criticó que no existan condiciones de diálogo con los partidos de oposición, de acuerdo con lo dicho por la presidenta Sheinbaum, quien aseveró que no se reunirá con la oposición para dialogar sobre esta reforma.

Aseveró que eso mismo quiere hacer Morena hoy en México e insistió en que el objetivo de la reforma es “controlar al árbitro electoral, debilitar al INE para asegurar los resultados de las campañas a su favor”.

“Cuando el Gobierno al mismo tiempo organiza las y compite en las elecciones, ¿tú crees que tu voto sigue siendo libre? Pues claro que no. Es precisamente contra lo que los que hoy gobiernan, cuando eran oposición, tanto combatían. Y en este contexto, además, dicen que viene una reforma electoral dándose el lujo de decir con toda su soberbia que no necesitan de nadie más”, expresó el dirigente.

Romero cuestionó la imparcialidad de las futuras elecciones si el gobierno federal, encabezado por MORENA, controla tanto la organización como la competencia electoral.

El dirigente del PAN también criticó el planteamiento para eliminar la pluralidad en el Congreso. Recordó que “con el 55% de los votos en 2024, se quedaron de manera ilegal con más del 75 por ciento del Congreso. Esto no es representación, es sobrerepresentación fraudulenta”.

La reducción del financiamiento a las autoridades electorales y a los partidos políticos –agregó--se propone bajo el argumento de ahorrar recursos públicos, pero cuestionó la transparencia de los recursos con los que se financia el partido en el poder.