Reprueba ministra Esquivel amparo contra supuestas omisiones de la Presidenta ante la ONU

CDMX — La ministra Yasmín Esquivel se manifestó en contra de la resolución a favor del amparo en revisión contra la Presidencia de la República ante la supuesta omisión de no dar cumplimiento a la Opinión 75/2018, atribuida tanto a la titular del Poder Ejecutivo Federal, como a diversas autoridades administrativas y jurisdiccionales del Estado de Oaxaca, e inclusive, a las Comisiones Nacional y Estatal de Atención a Víctimas.

En su sesión pública de este martes, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el instrumento garantista relacionado con la falta de cumplimiento a la opinión emitida por el Grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Yasmín Esquivel consideró que siendo facultad exclusiva de la Presidencia de la República dirigir y conducir la política exterior del Estado Mexicano, en términos de la fracción X del artículo 89 de la Constitución General, el Poder Judicial de la Federación carece de competencia para actuar en nombre del Estado Mexicano, y con ese carácter determinar la forma como se deben cumplir las Opiniones que le formulen a nuestro país los diversos organismos internacionales.

“Me parece que, si el Poder Ejecutivo Federal ya ejerció su atribución constitucional para comparecer ante el Grupo de Trabajo en defensa del Estado Mexicano, lo congruente es que el Ejecutivo Federal también sea la única autoridad constitucionalmente autorizada para dar respuesta a la Opinión 75/2018 en el momento y términos que considere oportuno”, expresó Esquivel Mossa.

Consideró que no es posible, a través del juicio de amparo, sustituirse en la atribución exclusiva que tiene el Ejecutivo Federal, para ordenar cómo debe dirigir y conducir la política exterior del Estado Mexicano, pues esa es una responsabilidad que la Constitución Federal le entregó limitativamente a una sola persona, facultad que se ejerce a través de las respectivas autoridades del ramo de la administración pública federal.

La ministraa votó porque se confirme la sentencia recurrida y se sobresea en el juicio en la parte que otorga facultades exclusivas al Ejecutivo federal para conducir la política exterior del país conforme el principio de respeto, protección y promoción de los derechos humanos.