Sheinbaum reitera apoyo a Cuba: “Siempre vamos a estar ahí”

Sheinbaum reitera apoyo a Cuba (Isaac Esquivel/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que el país “siempre va a estar ahí” para apoyar a Cuba con petróleo y ayuda humanitaria, en medio del bloqueo estadounidense y la reducción del suministro energético en la isla desde Venezuela, tras la intervención militar a inicios de enero.

“Si México puede ayudar a generar mejores condiciones para Cuba, siempre vamos a estar ahí. Es una relación con el pueblo cubano (que vive) en condiciones de mucha dificultad”, precisó la mandataria en la Mañanera del Palacio Nacional.

Asimismo, indicó que el envío del crudo a Cuba no es “a costa” del pueblo de México, como ha criticado la oposición.

“No es a costa, porque es muy poco realmente, de lo que se produce es muy poco lo que se envía, pero es un apoyo solidario”, enfatizó.

Además, Sheinbaum reiteró que los envíos humanitarios a la isla son parte de la tradición de la política exterior mexicana, tras el bloqueo económico a la isla en 1996 por parte de Estados Unidos.

Recordó que México fue el único país que en su momento se opuso a ese bloqueo y que, desde entonces, todos los Gobiernos mexicanos han mantenido relación con Cuba.

Destacó que el Gobierno de Peña Nieto le quitó deuda petrolera a la isla y que López Obrador envió petróleo, tanto por contrato como por razones humanitarias, una política que su administración decidió continuar.

Igualmente, agregó que este asunto va en línea con la política exterior de México, marcada por la “fraternidad”.

“Y eso no tiene por qué desaparecer”, puntualizó.