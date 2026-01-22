Historia de ‘El Botox’: Del “dejen de andarme buscando a mí” a la captura a manos de una mujer policía

El Botox fue detenido El operativo se desplegó en la región de Tierra Caliente, Michoacán (Crónica Digital)

Fue detenido César Arellano Sepúlveda, alias El Botox. Identificado como líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, Arellano fue capturado tras un operativo federal en la región de Tierra Caliente, luego de convertirse en uno de los objetivos prioritarios del gobierno federal.

Su arresto ocurrió después de una investigación prolongada que se intensificó tras el asesinato de Bernardo Bravo, dirigente de los productores de limón en Apatzingán.

El llamado de El Botox al gobierno federal

El Botox difundió un video desde una zona boscosa de Michoacán. En la grabación, se dirigió a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para pedir que dejaran de perseguirlo y enfocaran sus labores en la industria del limón.

“Dejen de andarme buscando a mí y centren sus labores de inteligencia en averiguar cómo está la industria del limón”, señaló.

Arellano aseguró que las autoridades habían sido mal informadas y las acusó de afectar a los productores al mantener un esquema de precios que, según dijo, favorecía a empresarios y dejaba fuera a los trabajadores del campo.

¿Cómo fue detenido el Botox?

La detención se realizó durante un operativo coordinado entre la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía de Michoacán. Arellano fue localizado en uno de los domicilios que utilizaba como resguardo.

Al notar la presencia de las fuerzas de seguridad, intentó escapar saltando entre viviendas. La persecución terminó cuando una mujer policía logró detenerlo, sin que se registraran personas heridas. Tras ser asegurado, fue trasladado en helicóptero a la Ciudad de México.

El homicidio de Bernardo Bravo marcó un antes y un después. Bravo era presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán y había denunciado públicamente las presiones criminales sobre el sector. De acuerdo con información oficial, El Botox es señalado como presunto autor intelectual y material del crimen.

A partir de ese hecho, las autoridades federales y estatales reforzaron la investigación. El análisis de llamadas telefónicas, la reconstrucción de movimientos previos al asesinato y la detención de personas cercanas a Arellano permitieron estrechar el cerco y ubicar los lugares donde se ocultaba, hasta que fue detenido.

El secretario de Seguridad informó que El Botox acumulaba más de siete órdenes de aprehensión, la mayoría por homicidio y extorsión agravada, además de cargos por tentativa de homicidio y uso de explosivos contra autoridades.

El gobierno de Estados Unidos lo identifica como líder de una organización considerada terrorista y ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera su captura. En el ámbito local, la Fiscalía de Michoacán mantenía vigente una recompensa de 100 mil pesos.

Historia criminal de El Botox

La historia de César Arellano está ligada a la evolución del conflicto armado en Michoacán. Antes de encabezar a Los Blancos de Troya, formó parte de los grupos de autodefensa surgidos en 2013 para enfrentar a Los Caballeros Templarios. Con el paso de los años, varias de esas estructuras se transformaron en nuevas organizaciones criminales.

Las autoridades identifican a Los Blancos de Troya como una organización dedicada principalmente a la extorsión de productores de limón en Tierra Caliente. Investigaciones oficiales señalan que el grupo mantiene vínculos con Los Viagras y alianzas con otras organizaciones delictivas, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación y el llamado Cártel de Acahuato.