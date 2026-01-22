Mario Delgado: Gobierno federal fortalece acceso de jóvenes a educación superior

Secretario de Educación, Mario Delgado El titular de la SEP, Mario Delgado sostuvo una reunión de trabajo con la directora general de las UBBJ, Raquel Sosa, para establecer las metas para el presente año

Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ) continúan consolidándose como un instrumento clave de justicia social al contar en la actualidad con 215 planteles en operación en todo el territorio nacional, lo que ha permitido ampliar de manera histórica el acceso a la Educación Superior.

Así lo destacó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, en el marco de una reunión de trabajo con la directora general de las UBBJ, Raquel Sosa Elízaga, en la que se dio seguimiento a las acciones realizadas en 2025 para el fortalecimiento académico, territorial y administrativo de este sistema universitario, así como de los proyectos previstos para 2026, orientados a atender a jóvenes de comunidades con mayor rezago educativo.

Delgado Carrillo destacó que tan sólo el año pasado se emitieron más de 10 mil títulos profesionales, lo que representa una oportunidad real de movilidad social y desarrollo para miles de egresadas y egresados.

Para este 2026 se tiene previsto entregar otros 4 mil títulos profesionales, lo que confirma la consolidación de las Universidades para el Bienestar como una opción sólida, gratuita y con pertinencia social en el ámbito de la Educación Superior.

Asimismo, enfatizó que durante este año, continuará la apertura de nuevos planteles, sobre todo en comunidades rurales y zonas alejadas de los centros urbanos, con el objetivo de garantizar que el derecho a la educación superior llegue a cada región del país.

En su oportunidad, Raquel Sosa Elízaga, directora del Organismo Coordinador de las UBBJ, destacó que actualmente existen 215 sedes en todo el país, con 85 mil estudiantes, atendidos por 1,652 docentes y 10,589 egresados titulados, lo que representa un logro del segundo piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Recordó que las nuevas sedes se ubicarán en comunidades que menos tienen en los estados de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas, que se sumarán a la meta de contar con

300 sedes de estas universidades en todo el país al término de la administración, siempre que las condiciones lo permitan.

De cumplirse el proyecto, resaltó, se podría alcanzar una inversión de 8 mil millones de pesos en infraestructura educativa superior en los próximos años.