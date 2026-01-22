México y la Unión Europea celabran el XI Diálogo Político de Alto Nivel y el IV Diálogo de Alto Nivel sobre Asuntos Multilaterales

Celebran México y Unión Europea XI Diálogo Político de Alto Nivel y IV Diálogo de Alto Nivel sobre asuntos multilaterales

Con el objetivo de refrendar la alianza estratégica y estrechar los importantes vínculos de cooperación y entendimiento frente a un escenario internacional desafiantes y convulso, se celebraron el XI Diálogo Político de Alto Nivel y el IV Diálogo de Alto Nivel sobre Asuntos Multilaterales entre México y la Unión Europea.

Las reuniones fueron copresididas por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado, y el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa, respectivamente. Por su parte, la delegación de la UE fue encabezada por el secretario general adjunto del Servicio Europeo de Acción Exterior, Olof Skoog.

El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión de trabajo con el secretario Olof Skoog, y el embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, con quienes revisó el estado que guarda el Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea, en las que destacaron la importancia del respeto al derecho internacional y el compromiso con el multilateralismo.

Durante las conversaciones del Diálogo Político se examinaron los avances para la próxima firma del Acuerdo Global Modernizado México-UE, se vislumbró la cartera de proyectos potenciales de inversión en el marco de la Iniciativa Global Gateway y se pasó revista a distintos asuntos de la agenda internacional. Ambas partes reiteraron el compromiso de firmar el Acuerdo Global Modernizado (AGM) en el primer cuatrimestre del 2026.

La subsecretaria Mercado y su homólogo europeo destacaron los beneficios que propiciará el AGM, gracias a desgravaciones arancelarias, incentivos mutuos a intercambios económicos y a la adopción de prácticas vanguardistas en los ámbitos del comercio y la inversión.

Como parte de la agenda de asuntos multilaterales, Ochoa y el secretario general adjunto Skoog, reconocieron los retos que enfrenta el sistema multilateral y revisaron los temas más apremiantes de la agenda, tales como las tensiones geopolíticas, el cambio climático, el respeto a los derechos humanos, el problema mundial de las drogas, la transformación tecnológica y las desigualdades económicas y sociales.

En cuanto a la gobernanza del sistema multilateral, centraron sus intercambios en la agenda de paz y seguridad, en particular en los temas prioritarios en el Consejo de Seguridad de la ONU, tales como los conflictos en Ucrania y Medio Oriente y las situaciones en Haití y Sudán, entre otros.

Ambas partes intercambiaron puntos de vista y posibles estrategias para avanzar hacia una transición energética justa y la instrumentación del Compromiso de Sevilla sobre financiamiento para el desarrollo, y a orientar el desarrollo y uso de tecnologías emergentes, especialmente la Inteligencia Artificial, con pleno respeto a los derechos humanos.

La importancia de este encuentro radica en que la Unión Europea es el tercer socio comercial de México y la segunda fuente de inversión extranjera en el país, una relación que se ha fortalecido desde la entrada en vigor del Acuerdo Global en 2000 y el establecimiento de una asociación estratégica en 2008.