Alerta Profeco por 2 mil 515 vehículos Honda con posible falla en el pedal de freno

Acura modelo MDX año 2024-2025

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hizo un llamado a revisión por recomendación de la automotriz Honda de México para las y los propietarios de los vehículos modelo Pilot, año 2023-2025; Acura, modelo MDX, año 2024-2025, y Acura, modelo TLX, año 2024-2025.

La dependencia mencionó que 2 mil 515 unidades tienen la posibilidad de que el pivote en el mecanismo del pedal de freno se encuentre fuera de su posición, por lo que las luces de freno traseras podrían permanecer encendidas de forma continua o la función de frenado pudiera verse reducida. Por ello, la empresa anunció que inspeccionará el perno del pivote.

La automotriz informó que el proveedor contactará vía correo electrónico o de manera telefónica con los clientes afectados y les pedirá que acudan al distribuidor más cercano a su domicilio. De igual manera, el cliente puede consultar el llamando en la liga https://www.honda.mx/recall?section=autos dentro de la página web http://www.honda.mx/. Quienes hayan realizado cambio de propietario pueden informar los datos actuales al número 800 368 8500. Asimismo, dispuso como medios de contacto el sitio electrónico http://www.honda.mx/acura y la liga https://www.honda.mx/recall?section=autos.

La campaña para arreglar el desperfecto se mantendrá de manera indefinida.

