Canjean 230 armas en Veracruz con el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”

Como parte de las acciones para atender las causas que generan la violencia, en Veracruz se realizó el canje voluntario y anónimo de 230 armas de fuego por dinero en efectivo a través del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Rosa Icela Rodríguez (Cortesía)

Durante la Conferencia del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria federal presentó el reporte de las actividades realizadas a lo largo de 2025 en el estado, destacando el trabajo coordinado entre el Gobierno de México y las autoridades estatales.

Rosa Icela Rodríguez detalló que, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad y del eje de Atención a las Causas, se llevaron a cabo 5 mil 109 sesiones de las Mesas de Paz Estatales y Regionales, espacios de coordinación interinstitucional enfocados en fortalecer la gobernabilidad y la seguridad en los territorios.

Asimismo, informó que se realizaron 386 Jornadas por la Paz, en las que participaron miles de personas a través de ferias deportivas, rodadas ciclistas, caminatas contra la violencia, elaboración de murales comunitarios y exhibiciones de tradiciones culturales.

La secretaria de Gobernación agregó que estas jornadas también incluyeron Coros por la Paz, Talleres por la Paz y contra las Adicciones, jornadas de salud y la difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, con el objetivo de fortalecer el tejido social y promover una cultura de paz.

Durante su intervención, Rodríguez reconoció la colaboración de la gobernadora Rocío Nahle García, quien encabezó las sesiones de la Mesa Estatal de Seguridad, así como la participación de las autoridades locales y federales.

Anunció que para el mes de febrero se contempla la instalación de los Consejos de Paz y Justicia Cívica, órganos consultivos y de articulación ciudadana orientados a la prevención de la violencia en las comunidades.

La acción “Sí al Desarme, Sí a la Paz” se implementó en 61 municipios de Veracruz, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Iglesia Católica y autoridades locales, permitiendo que la ciudadanía entregara armas de manera voluntaria y anónima como parte de los esfuerzos para construir entornos más seguros.