Con la Anuies y Unesco, resaltamos “El poder de la juventud en la cocreación de la educación”: Mario Delgado

. Mario Delgado, secretario de Educación Pública. Foto: Cuartoscuro

En el marco del Día Internacional de la Educación 2026, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, inauguró el foro “El poder de la juventud en la cocreación de la educación”, organizado en coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y la Unesco en México.

Delgado Carrillo subrayó que la transformación educativa del país se construye con la participación activa de las juventudes, y que en 2025 se concretaron 20 nuevos bachilleratos tecnológicos, 33 ampliaciones y 35 reconversiones de secundarias en bachilleratos vespertinos, lo que representa 44 mil nuevos espacios: “44 mil historias reescritas con un mejor porvenir”.

El titular de la SEP afirmó que, al concluir la actual administración, se habrán creado 150 mil nuevos lugares en bachillerato, lo que permitirá alcanzar una cobertura superior al 80 por ciento, cifra sin precedentes en la historia del país.

Ante docentes, especialistas, estudiantes y representantes de organismos educativos reunidos en el Salón Iberoamericano de la SEP, Delgado destacó la eliminación del examen Comipems y la implementación de la estrategia “Mi derecho, mi lugar”, que permitió a más de 272 mil jóvenes elegir directamente dónde estudiar.

Además, informó que el programa La Escuela es Nuestra beneficiará en 2026 a 76 mil escuelas con una inversión de 26 mil millones de pesos, mientras que el Programa de Becas para el Bienestar llegará a 22 millones de estudiantes.

En materia de salud escolar, se implementó la estrategia “Vive saludable, vive feliz”, que eliminó la comida chatarra del 86 por ciento de las escuelas y permitió valorar a ocho millones de estudiantes para integrar su Expediente Digital de Salud Escolar.

También se impulsó la estrategia “Por la Paz y contra las Adicciones. El fentanilo mata. Elige ser feliz”, que promueve la formación socioemocional como base de una cultura de paz y establece cero tolerancia a las violencias contra adolescentes y jóvenes en escuelas de nivel medio superior.

Durante el foro, se realizaron paneles sobre participación juvenil en México, transformación educativa global y cocreación en la educación superior, con la participación de representantes de la SEP, Anuies, Unesco y redes juveniles internacionales.