Encuentran cuerpos de familia de intérpretes en Michoacán: cronólogia completa del caso

El caso de una familia localizada sin vida en Zinapécuaro, Michoacán, ha generado consternación luego de que autoridades confirmaran que los cuerpos calcinados encontrados en la zona de Ucareo corresponden a Víctor Manuel, su esposa Anayeli y su hija menor.

La familia había sido reportada como desaparecida días antes y permaneció en el Servicio Médico Forense hasta que se logró su identificación oficial.

¿Desde cuándo estaban desaparecidos?

De acuerdo con los reportes, Víctor Manuel, Anayeli y su hija fueron vistos por última vez el 14 de enero. Tras perder contacto con ellos, familiares iniciaron la búsqueda y presentaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Michoacán.

Desde ese momento se activaron los protocolos, aunque no se tuvo información clara sobre su paradero durante varios días.

¿Dónde y cuándo fueron encontrados los cuerpos?

El 17 de enero, autoridades recibieron el reporte del hallazgo de cuerpos calcinados en la comunidad de Ucareo, en el municipio de Zinapécuaro. Los restos fueron trasladados al SEMEFO, donde se realizaron los estudios forenses necesarios para confirmar su identidad.

Fue hasta este jueves cuando las autoridades notificaron oficialmente que los cuerpos correspondían a la familia reportada como desaparecida.

¿A qué se dedicaban Víctor Manuel y Anayeli?

La pareja era conocida por su trabajo como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana. Ambos colaboraban en el Congreso del Estado de Michoacán, además de participar en eventos oficiales y actividades institucionales, facilitando el acceso a la información para la comunidad sorda.

Su labor los había convertido en personas reconocidas dentro de espacios gubernamentales y sociales.

¿Qué se sabe de la investigación?

Hasta el momento, la Fiscalía de Michoacán mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer el crimen. No se han informado detenciones ni se ha dado a conocer el posible móvil del asesinato.

Las autoridades señalaron que continúan con las indagatorias para determinar cómo ocurrieron los hechos y quiénes estarían detrás del ataque.



