Billete de Lotería Nacional reconoce 35 años de filantropía de la Fundación Alfredo Harp Helú

Feliz. Alfredo Harp Helú dijo estar agradecido por este reconocimiento.

La Lotería Nacional presentó el billete conmemorativo del Sorteo Mayor No. 4000 para celebrar los 35 años de trabajo de la Fundación Alfredo Harp Helú, institución que ha impulsado proyectos en cultura, educación, medio ambiente, salud, asistencia social, desarrollo deportivo y productivo.

La develación estuvo encabezada por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el empresario y filántropo Alfredo Harp Helú, quienes destacaron el compromiso de la fundación con México.

Salomón subrayó que esta emisión honra “una filantropía que ha dejado una huella profunda en México”, y reconoció la constancia y visión de largo plazo con que se ha ejercido este trabajo. Añadió que invertir en la gente y actuar con responsabilidad es una política pública que hoy impulsa el gobierno humanista encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por su parte, Harp Helú agradeció el homenaje y afirmó que “la mejor inversión está en México”, al tiempo que invitó a trabajar unidos para construir “el mejor país del mundo”. Recordó que la fundación ha otorgado más de cien mil becas en la UNAM y otras universidades, además de promover la educación a distancia desde hace dos décadas. En materia cultural, destacó la creación de bibliotecas móviles que recorren comunidades de Oaxaca y otras regiones del país.

El evento contó con la presencia de Sissi Harp Calderoni, presidenta de la Fundación Harp Helú; Carlos Levy Covarrubias, vicepresidente del Consejo de Administración de Diablos Rojos del México; Daniel Aceves Villagrán, director general de la Fundación Alfredo Harp Helú Deporte, y Violeta Abreu, directora general del Servicio Postal Mexicano.

El billete conmemorativo circulará en todo el país y será parte del Sorteo Mayor No. 4000, que se realizará el martes 3 de febrero. El Premio Mayor asciende a 21 millones de pesos en tres series, con una bolsa repartible de 66 millones. Cada cachito tiene un costo de 30 pesos y la serie completa de 600 pesos; están disponibles en puntos de venta y en miloteria.mx. . La transmisión será en vivo a través del canal institucional de YouTube de la Lotería Nacional.