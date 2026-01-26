Arranca la Copa Escolar Nacional 2026, el mayor torneo de futbol estudiantil del país

Con el objetivo de fomentar el deporte y fortalecer la convivencia en las comunidades educativas, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció el arranque de la Copa Escolar Nacional 2026, un torneo de fútbol que pretende convertirse en el más grande del mundo en el ámbito escolar, en el contexto del ambiente mundialista que se vivirá en el país.

La convocatoria está dirigida a planteles de educación primaria, secundaria y bachillerato de todas las regiones de México, mediante un esquema de competencia escalonado e incluyente que permitirá la participación de miles de niñas, niños y jóvenes.

Durante la presentación, Delgado destacó que la iniciativa busca impulsar la actividad física desde edades tempranas y abrir espacios de participación para sectores históricamente vulnerables. Señaló que la intención es que el certamen concluya con una gran final en el Estadio Olímpico Universitario, como punto de partida de un programa permanente de promoción deportiva en las escuelas.

“Estamos convocando a lo que será nuestro propio mundialito escolar, donde las y los estudiantes serán los protagonistas”, expresó el titular de la SEP.

La Copa Escolar Nacional contempla categorías femenil y varonil. En el nivel primaria participarán estudiantes de entre nueve y doce años; en secundaria, de trece a quince; y en bachillerato, de quince a dieciocho años. Los encuentros serán de cinco contra cinco en primaria y secundaria, mientras que en bachillerato se jugará bajo el formato tradicional de once contra once.

Las inscripciones abrirán el próximo 2 de febrero. Durante febrero y marzo se llevarán a cabo las competencias internas en cada escuela para definir a los equipos representativos. Posteriormente, en abril se realizarán las etapas municipales y regionales, mientras que en mayo se disputarán las finales estatales. Los equipos ganadores avanzarán a la fase nacional, programada para principios de junio.

Delgado subrayó la dimensión del proyecto al asegurar que se tratará del torneo escolar de fútbol con mayor número de participantes a nivel mundial, tanto por la cantidad de escuelas como por el volumen de estudiantes involucrados. El registro podrá realizarse a través de las plataformas oficiales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y de la Secretaría de Educación Pública.

Por su parte, el titular de la CONADE, Rommel Pacheco, explicó que la Copa Escolar Nacional forma parte de un sistema integral de seis copas que buscan ampliar el acceso al deporte en distintos sectores de la población. Detalló que este esquema incluye, además de la Copa Escolar, la Copa CONADE enfocada en el alto rendimiento juvenil, la Copa Paralímpica para el impulso del deporte adaptado, la Copa de Barrio para comunidades y colonias, la Copa de los Trabajadores en centros laborales y la Copa Edad de Oro dirigida a personas adultas mayores.

Pacheco destacó que todas las competencias seguirán un mismo modelo de etapas que va de lo municipal a lo nacional, y agradeció la colaboración de diversas dependencias federales y estatales, así como de municipios e instituciones deportivas.

De acuerdo con las estimaciones, la Copa Escolar Nacional podría alcanzar la participación de alrededor de 25 mil escuelas y 125 mil equipos, mientras que la Copa CONADE reuniría a más de 10 mil equipos y cerca de 200 mil participantes.

Las autoridades señalaron que la convocatoria está abierta a todos los planteles públicos del país y que el proyecto no solo tiene como finalidad la detección de talentos deportivos, sino también la promoción de la inclusión, la salud y el acceso equitativo a la práctica del deporte.

Con el lanzamiento de este sistema de copas, se busca sentar las bases para que el futbol escolar y la formación deportiva tengan continuidad más allá del año mundialista, como una política de largo plazo para el desarrollo social y comunitario en México.