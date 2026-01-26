Mario Delgado: Prepa en Línea-SEP amplía en 9,600 lugares en educación media superior

Prepa en línea Este año, la convocatoria para estudiar la prepa en línea de la SEP, contará con poco más de 9 mil lugares adicionales, para todas las personas interesadas en concluir sus estudios de nivel medio superior

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó que, a partir de hoy y hasta el 4 de febrero, se encuentra abierta la nueva convocatoria del sistema Prepa en Línea-SEP para quienes deseen continuar sus estudios de bachillerato.

Enfatizó que este modelo educativo amplía en 9,600 lugares el acceso a la educación media superior, por lo que, exhortó a personas mexicanas con certificado de secundaria y personas extranjeras con estancia legal en México interesadas en continuar con sus estudios de nivel bachillerato en línea, aprovechar esta nueva oportunidad para dar continuidad a sus estudios, “a fin de construir un mejor presente y futuro”.

Delgado Carrillo, enfatizó que de esta manera, se fortalece el Bachillerato Nacional impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y subrayó que la puede consultarse en: prepaenlinea.sep.gob.mx/, y para lo cual recomendó tener a la mano la siguiente documentación: con certificado de secundaria o su equivalencia correspondiente, disponer de dos correos electrónicos válidos, personales e intransferibles, que no hayan sido utilizados en convocatorias anteriores y que se mantengan activos durante todo el proceso; estos no podrán modificarse durante el registro ni en la emisión de resultados, así como acta de nacimiento y CURP.

Añadió que, una vez iniciado el registro, las y los aspirantes deberán cursar el Módulo Propedéutico, del 9 al 18 de febrero, el cual es obligatorio y les permitirá desarrollar habilidades para navegar en la plataforma y conocer el modelo educativo de Prepa en Línea-SEP.

Indicó que del 20 al 25 de febrero se darán a conocer los resultados del Módulo Propedéutico, y que las 9,600 personas con las calificaciones aprobatorias más altas serán promovidas y podrán continuar con su proceso de inscripción.

Delgado Carrillo explicó que, una vez concluida la inscripción, a las y los jóvenes promovidos se les asignará una matrícula oficial como estudiantes y se integrarán a la Generación 85, para cursar el Módulo 1, del 2 al 29 de marzo.

El funcionario refrendó el compromiso de la dependencia a su cargo con el fortalecimiento del Bachillerato Nacional como un pilar para garantizar el derecho a la Educación Media Superior, ampliar la cobertura con equidad y ofrecer alternativas educativas flexibles, pertinentes y de calidad, que respondan a las realidades de las y los jóvenes y contribuyan a su desarrollo integral y al bienestar del país.