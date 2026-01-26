Nacional

A partir de este 26 de enero y hasta el 4 de febrero está disponible el registro para las y los jóvenes que deseen continuar con sus estudios de bachillerato a través de esta modalidad 

Mario Delgado: Prepa en Línea-SEP amplía en 9,600 lugares en educación media superior

Por Cecilia Higuera Albarrán
Prepa en línea Este año, la convocatoria para estudiar la prepa en línea de la SEP, contará con poco más de 9 mil lugares adicionales, para todas las personas interesadas en concluir sus estudios de nivel medio superior

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó que, a partir de hoy y hasta el 4 de febrero, se encuentra abierta la nueva convocatoria del sistema Prepa en Línea-SEP para quienes deseen continuar sus estudios de bachillerato.

Enfatizó que este modelo educativo amplía en 9,600 lugares el acceso a la educación media superior, por lo que, exhortó a personas mexicanas con certificado de secundaria y personas extranjeras con estancia legal en México interesadas en continuar con sus estudios de nivel bachillerato en línea, aprovechar esta nueva oportunidad para dar continuidad a sus estudios, “a fin de construir un mejor presente y futuro”.

Delgado Carrillo, enfatizó que de esta manera, se fortalece el Bachillerato Nacional impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y subrayó que la puede consultarse en: prepaenlinea.sep.gob.mx/, y para lo cual recomendó tener a la mano la siguiente documentación: con certificado de secundaria o su equivalencia correspondiente, disponer de dos correos electrónicos válidos, personales e intransferibles, que no hayan sido utilizados en convocatorias anteriores y que se mantengan activos durante todo el proceso; estos no podrán modificarse durante el registro ni en la emisión de resultados, así como acta de nacimiento y CURP.

Añadió que, una vez iniciado el registro, las y los aspirantes deberán cursar el Módulo Propedéutico, del 9 al 18 de febrero, el cual es obligatorio y les permitirá desarrollar habilidades para navegar en la plataforma y conocer el modelo educativo de Prepa en Línea-SEP.

Indicó que del 20 al 25 de febrero se darán a conocer los resultados del Módulo Propedéutico, y que las 9,600 personas con las calificaciones aprobatorias más altas serán promovidas y podrán continuar con su proceso de inscripción.

Delgado Carrillo explicó que, una vez concluida la inscripción, a las y los jóvenes promovidos se les asignará una matrícula oficial como estudiantes y se integrarán a la Generación 85, para cursar el Módulo 1, del 2 al 29 de marzo.

El funcionario refrendó el compromiso de la dependencia a su cargo con el fortalecimiento del Bachillerato Nacional como un pilar para garantizar el derecho a la Educación Media Superior, ampliar la cobertura con equidad y ofrecer alternativas educativas flexibles, pertinentes y de calidad, que respondan a las realidades de las y los jóvenes y contribuyan a su desarrollo integral y al bienestar del país.

Tendencias