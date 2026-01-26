UNAM celebra 10 años de cooperación académica en Reino Unido

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) refrendó su papel como una institución de educación superior con visión global al destacar los avances y la importancia de la internacionalización académica, durante un seminario con motivo del 10º aniversario del Centro de Estudios Mexicanos (CEM) en el Reino Unido, informó la propia universidad en un comunicado oficial.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, presidió de manera remota la sesión con académicos y autoridades de instituciones educativas europeas con las que la Universidad ha establecido vínculos de cooperación, y enfatizó que la internacionalización no implica diluir la identidad cultural de México, sino afirmar lo que somos, compartirlo con apertura y aprender de otras tradiciones educativas y científicas.

Este aniversario se celebró en el marco de las actividades del semillero académico “UNAM-Europa”, cuyo enfoque principal fue el seminario Transición energética: Perspectivas Glocales, donde se discutieron retos y oportunidades en temas clave como energía, agua, medio ambiente y ciencia aplicada.

El CEM en el Reino Unido fue creado como una sede de la universidad mexicana para promover la educación y la investigación en colaboración con centros educativos y científicos de ese país. Durante estos diez años, el CEM ha consolidado una red de alianzas académicas y científicas que incluye a universidades prestigiosas como el King’s College London, Imperial College London y la Universidad de Oxford, entre otras.

Según el rector Lomelí Vanegas, estas colaboraciones no solo han permitido la movilidad académica entre estudiantes y profesores, sino también proyectos conjuntos en diversas áreas del conocimiento, desde ciencias ambientales y astronomía hasta derechos humanos e innovación tecnológica. Esta red de colaboración académica y científica ha impulsado la realización de publicaciones conjuntas y ha fortalecido la presencia de la UNAM en escenarios globales.

La UNAM mantiene actualmente 20 convenios vigentes con 14 instituciones de educación superior del Reino Unido, y en la última década ha promovido intercambios que han beneficiado a cientos de estudiantes: más de 400 jóvenes mexicanos han realizado estancias académicas en instituciones británicas, mientras que alrededor de 160 estudiantes de ese país han participado en actividades educativas en México a través de estas alianzas internacionales.

Durante el seminario de conmemoración también se subrayó la importancia de seguir abordando desafíos globales como el cambio climático, la transformación energética y la cooperación internacional en investigación, temas que requieren enfoques interdisciplinarios y la convergencia de distintas perspectivas académicas.

El rector de la UNAM destacó que, como universidad pública, nacional y autónoma, la institución tiene la responsabilidad de servir no solo a México, sino a la humanidad, y la labor del CEM en el Reino Unido representa un ejemplo tangible de cómo se cumple ese objetivo. Reafirmó que el intercambio académico y la colaboración internacional fortalecen la formación, la investigación y la aportación cultural de la Universidad en el contexto global.

La UNAM continúa consolidándose como una de las universidades más activas en materia de internacionalización educativa, contribuyendo a ampliar las oportunidades de sus estudiantes y académicos, y reforzando su presencia en la escena educativa global.