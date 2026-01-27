Ni la Iglesia se salva: 63 sacerdotes asesinados en los últimos 30 años, desaparecidos y agresiones a templos

Funeral del sacerdote Marcelo Pérez Pérez en octubre del 2024 El asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez en Chiapas ha generado una fuerte condena entre organizaciones de derechos humanos (Carlos López/EFE)

La Iglesia en México no ha estado exenta de la violencia e inseguridad que sacude a México desde hace varias décadas, pues en los últimos 30 años, al menos 62 sacerdotes y un cardenal, han sido asesinados con lujo de violencia en nuestro país siendo los dos últimos sexenios, el de Enrique Peña Nieto y el de Andrés Manuel López Obrador los más letales para los clérigos.

Durante estos dos sexenios se registró casi la mitad de los asesinatos de sacerdotes en México con 19 caso en el gobierno del priista y 10 en el del morenista, para un total de 29 clérigos asesinados en su mayoría por presuntos miembros del crimen organizado.

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han registrado el asesinato de tres sacerdotes, según el Informe sobre la incidencia de violencia en contra de sacerdotes e instituciones de la Iglesia Católica en México presentado por el Centro Católico Multimedial que desde el 2013 ha presentado informes anuales sobre esta materia.

IMPUNIDAD GALOPANTE

Eso es en cuanto a asesinatos contra sacerdotes pero la violencia también ha alcanzado a comunidades y espacios, agentes de pastoral o bien laicos y todo ello con una impunidad del 80% en los casos, es decir, 8 de cada 10 agresiones contra clérigos no se ha procedido y menos capturado a los responsables.

“Este lamentable elenco de casos, tiene, alrededor del 80 por ciento nulos resultados para la justicia y reparación de daños; es decir, la Iglesia católica también está sometida al imperio de la impunidad y que el hostigamiento contra ella es estratégico por ser factor de estabilización social y todavía de contención de la violencia”, establece el documento

Pero en el informe también se advierte sobre el aumento y escalada de violencia contra decenas de las más de 11 mil iglesias y templos ubicadas a lo largo y ancho del territorio nacional aunque otras fuentes estiman a alrededor de 30,000 si se toman en cuenta capillas menores, oratorios o ermitas.

Los ataques incluyen robos, profanaciones, extorsiones, incendios y agresiones, con un promedio de 26-28 incidentes por semana aproximadamente 1,400 al año.

Esto representa un aumento significativo: en los años 90 años se reportaban solo 4 ataques semanales pero ahora se registran casi por 7 en el mismo periodo.

Aproximadamente el 12 por ciento de los templos católicos en México sufren al menos un ataque al año.

Esta estimación se basa en el total de 1,350 ataques reportados en 2024 (dividido entre más de 11,000 templos) y se proyecta similar para 2025 dada la continuidad de patrones de violencia.

El 84 % de las agresiones contra Iglesias y Templos religiosos son robos comunes, sustracción de objetos religiosos, asaltos a fieles, “ordena de alcancías”, robo de figuras de bronce o arte sacro.

El 10 % son agresiones directas atribuidas al crimen organizado con delitos de alto impacto donde están involucradas armas de fuego. El otro 6 % son agresiones directas.

GUERRERO EL MÁS LETAL

En los últimos 30 años, un Cardenal (Juan Jesús Posadas Ocampo) , 62 sacerdotes, un diácono, 4 religiosos, 23 laicos, entre ellos una periodista católica, han sido asesinados en México.

En los últimos siete años, es decir, en el periodo de la Cuarta Transformación o los gobiernos de “izquierda,, al menos 13 sacerdotes fueron asesinados siendo el Estado de Guerrero el más golpeado.

Del 2009 a las fecha, ocho sacerdotes, dos seminaristas, un sacristán, y agentes de evangelización han sido víctimas mortales en esa entidad gobernada por Morena.

CON PEÑA NIETO

En el Sexenio de Peña Nieto

19 sacerdotes asesinados. • 2 desaparecidos. • Un seminarista. • 5 laicos. • 2 secuestros frustrados. • 2 atentados contra sacerdotes quienes están con vida.

Mientras que en el gobierno de López Obrador fuero 10 sacerdotes asesinados, 31 casos violentos contra obispos, sacerdotes y laicos. • 10 sacerdotes asesinados. • 7 obispos violentados. • 13 sacerdotes y un seminarista asesinados

En lo que va del sexenio de Sheinbaum se ha registrado tres sacerdotes asesinados, un sacerdote desaparecido., 23 laicos cercanos a los trabajos pastorales de la Iglesia fueron asesinados.