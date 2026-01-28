Huelga en Monte de Piedad: ¿qué pasa con los intereses de los empeños durante el paro?

Huelga en el Nacional Monte de Piedad Fotoarte: La Crónica

La protesta laboral que desde hace varios meses mantiene cerradas cientos de sucursales del Nacional Monte de Piedad en todo México ha generado incertidumbre entre miles de usuarios que dependen de esta casa de empeño para obtener liquidez o conservar bienes valiosos.

Más allá del conflicto sindical, una de las preguntas más frecuentes entre los clientes es: ¿Qué pasa con los intereses y los pagos de los empeños durante la huelga?, la cual ha generado incertidumbre por el temor a perder sus bienes. Sin embargo, en esta nota te explicamos qué pasa con tus empeños y si estos generarán intereses.

¿Te cobrarán intereses por tus empeños durante la huelga del Monte de Piedad?

La buena noticia, al menos para quienes tienen contratos vigentes, es que no se cobrarán intereses adicionales por el periodo de cierre siempre y cuando los pagos estén al corriente, y existen formas alternativas de realizar pagos sin cargos extra durante la suspensión de las operaciones presenciales.

¿Por qué están en huelga y cómo afecta a los usuarios?

La huelga del Monte de Piedad, que comenzó el 1 de octubre de 2025, se dio en varias sucursales simultáneamente debido a un desacuerdo entre trabajadores y la administración sobre condiciones laborales, reparto de responsabilidades y otros puntos del Contrato Colectivo de Trabajo.

Aunque la institución sostiene que ha cumplido con lo pactado, los trabajadores han mantenido el paro, dejando más de 300 sucursales cerradas en todo el país y obligando a los clientes a buscar métodos alternos para pagar sus refrendos y evitar el vencimiento de sus contratos.

¿Qué pasa con los bienes que tienes empeñados?

También la institución ha reiterado que tus objetos empeñados continúan resguardados en las bóvedas bajo estrictas medidas de seguridad. Esto garantiza que ningún bien corre riesgo de perderse por la huelga en sí misma.

Pagos sin cobro de comisión

Una de las principales preocupaciones de los usuarios tiene que ver con los intereses que se acumulan mientras las sucursales están cerradas. Ante esto, el propio Monte de Piedad informó que:

La institución se hará cargo de las comisiones generadas por pagos en Banamex y en tiendas OXXO, evitando que los usuarios paguen cargos extra por utilizar esos canales.

Esta medida aliviará la carga financiera de los clientes mientras no pueden acudir a las sucursales físicas para realizar sus pagos, refrendos o liquidaciones directamente.

Mientras tanto, los clientes deben continuar usando medios alternos para realizar sus pagos y mantener sus contratos sin complicaciones.