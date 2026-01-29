Trump celebra a Sheinbaum: “Una líder maravillosa; los mexicanos deberían estar contentos”

Diplomacia del teléfono Claudia Sheinbaum y Donald Trump acuerdan celebrar una reunión pronto (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “muy productiva” la conversación telefónica que sostuvo esta mañana con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmando que la diplomacia del teléfono sigue funcionando y ha servido para apacigar los ánimos belicosos del mandatario republicano.

En su red social Truth Social, el mandatario señaló que la llamada fue “muy positiva para ambos países”.

Detalló que gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio.

“Pronto volveremos a hablar y, en última instancia, programaremos reuniones en nuestros respectivos países. México tiene una líder maravillosa e inteligente. ¡Deberían estar muy contentos por ello!”, declaró.

Pese a la buena química, Trump tiene acostumbrado al mundo a sus cambios repentinos de humor. De hecho, recientemente reiteró que la presidenta mexicana tiene “miedo de los cárteles”, que son, dijo, los que gobiernan en el país.

¿De qué hablaron?

De momento, no ha trascendido los detalles de la conversación, que la presidenta mexicana también calificó de “productiva y cordial”.

Sheinbaum dijo que durante el diálogo se acordó mantener los canales de comunicación abiertos entre ambos gobiernos y que “ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente”.

En el ámbito comercial, aseguró que aunque abordaron el tema del T-MEC, “todavía no hay nada concreto, pero se va avanzando muy bien”.

La llamada coincide con la visita del secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, a Washington, donde se ha reunido con su homólogo, Howard Lutnick, para avanzar asuntos comerciales bilaterales.

En la llamada mantenida entre ambos el pasado 12 de enero la presidenta aseguró que quedó “descartada” una intervención militar en México, después de la captura y arresto del presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, el pasado 3 de diciembre.

La de este jueves es la segunda conversación en el último mes, después de la amenaza del estadounidense de atacar a carteles del narcotráfico en México y en medio del inicio de la revisión del T-MEC.

Entre otros asuntos prioritarios están la amenaza de un ataque terrestre a los cárteles, la cooperación en seguridad, con la polémica sobre las extradiciones de narcos y la presunta presencia de agentes de la DEA, y el envío de petróleo mexicano a Cuba.