Clausuran proyecto turístico “Perfect Day Mahahual” por irregularidades ambientales

Personal de la Profepa durante visita de inspección (especial)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura temporal de todas las obras y actividades relacionadas con el proyecto denominado “Perfect Day Mahahual”, ubicado en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.

La suspensión fue impuesta luego de que se detectara que el proyecto no contaba con la autorización de impacto ambiental emitida por la autoridad federal correspondiente. Además, se documentaron trabajos de relleno y compactación de un camino rústico, así como actividades de demolición y recolección de escombros, dentro de una zona de vegetación costera con presencia de manglar, afectando una superficie aproximada de 17 mil 115 metros cuadrados.

La acción se derivó de una denuncia ciudadana, lo que motivó a inspectores de la Profepa a realizar una visita de inspección el pasado 28 de enero, en un predio ubicado en la localidad de Mahahual, con una extensión cercana a los 79 mil 426 metros cuadrados.

Durante el recorrido, el personal levantó coordenadas del polígono y constató que en el sitio se realizaban obras asociadas a un proyecto que inicialmente se denominó “Destino Mahahual”, y que posteriormente fue renombrado como “Perfect Day Mahahual”. En el lugar se detectaron labores de demolición, desmantelamiento de infraestructura y recolección de material sin contar con autorización ambiental federal.

Ante las irregularidades detectadas y la falta de permisos correspondientes, la Profepa impuso la clausura como medida de seguridad, con fundamento en la legislación ambiental vigente.

“La autorización de impacto ambiental de la autoridad federal es un requisito indispensable para cualquier obra que pueda afectar los ecosistemas. Continuaremos con las labores de inspección y vigilancia para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental”, señaló la procuradora Mariana Boy Tamborrell.

El procedimiento de inspección concluyó el 29 de enero, dando inicio al proceso administrativo correspondiente, el cual continuará conforme a los plazos establecidos por la ley.

La dependencia informó que, durante la actual administración, se ha reforzado la vigilancia en los ecosistemas costeros de Quintana Roo, lo que ha derivado en la clausura y aplicación de medidas correctivas a al menos 11 desarrollos que carecían de autorización ambiental o cambio de uso de suelo. Estos proyectos deberán regularizar su situación o ejecutar acciones de restauración ambiental, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.