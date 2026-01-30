Con el respaldo de la Presidenta, la gobernadora de Baja California señala mejoras en la entidad

La conferencia “Mañanera del pueblo” fue celebrada este viernes en Tijuana, Baja California, en una gira muy esperada en la norteña entidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó alli que “la gobernadora Marina del Pilar tiene nuestro apoyo y hay que ver los resultados de su gobierno en muchos temas y particularmente en el tema de seguridad donde tenemos una buena coordinación…y va a cerrar muy bien”.

Lo anterior se torna más significativo toda vez que en los últimos meses de 2024 fueron evidentes los ataques del grupo del ex gobernador Bonilla.

Jaime Bonilla, en efecto, ocupó solo estuvo dos años en el cargo, siendo relevado por Marina del Pilar, quien rápidamente marcó distancia de su antecesor.

El gobierno de Marina ha hecho incapié en obres en escuelas, parques ecológicos, además de una economía estatal sana y más seguridad como parte de las diferencias de su gobierno con el anterior (también morenista).

La Presidenta estimó que es mejor hacer política y no politiquería, refiriéndose los grupos de interés que ya se adelantaron a la lucha electoral por la gubernatura de Baja California, cuya elección será en 2027.

Sheinbaum hizo este comentario en un contexto en el que, durante semanas, han circulado ataques contra Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, y que tendrían un trasfondo político vinculado al proceso sucesorio rumbo a 2027.

Según publicaciones recientes, es en este contexto que aparece el morenista Jesús Alejandro Ruiz Uribe, quien actualmente se encuentra rezagado en las encuestas para la contienda estatal.

Su equipo de operación política estaría encabezado por el exdirigente estatal del PRI, René Mendívil. Tras su salida como delegado de Bienestar, Ruiz Uribe habría perdido visibilidad y estructura territorial, por lo que la confrontación indirecta con el grupo en el poder se perfila como una de las principales estrategias para intentar reposicionarse políticamente, ya que no aparece entre las menciones de ciudadanos consultados al respecto.

Este episodio, de acuerdo con los análisis publicados, confirma que la sucesión en Baja California comenzó antes de tiempo y que las disputas internas en Morena ya se están librando en el terreno de las filtraciones.