Crece la presión sobre Monte de Piedad: clientes exigen dejar de pagar intereses… ¿y sus prendas?

Enojo con el Monte de Piedad Usuarios de la institución están molestos por la incertidumbre provocada por la huelga y el temor a perder sus prendas. (Cuartoscuro)

Los usuarios del Nacional Monte de Piedad están sumamente enojados... mientras la institución de beneficencia, una de las más antiguas del país, estira la liga.

“Sólo abran para regresar las prendas y ya cierren definitivamente si eso quieren, pero devuelvan lo que no es suyo”, es uno de los comentarios que se hallan en las redes sociales de la organización.

La huelga se dirige a su primer año... y cunden la incertidumbre y el enojo

A ocho meses del inicio de la huelga que mantiene cerradas sus sucursales, Nacional Monte de Piedad volvió a enviar ayer 9 de junio un mensaje de tranquilidad a sus clientes.

Sin embargo, la respuesta de los usuarios en redes sociales mostró que la principal preocupación ya no es únicamente la seguridad de las prendas empeñadas, sino los intereses que continúan acumulándose mientras no pueden recuperar sus artículos.

“En Nacional Monte de Piedad, cada artículo que recibimos representa confianza. Nuestro compromiso es seguir cuidándolos con la seguridad y el respeto que merecen. Tus artículos están seguros con nosotros”, señaló la institución en una nueva publicación difundida en sus redes sociales.

La organización agregó que comprende el valor sentimental y económico de los bienes entregados en garantía.

“Sabemos que su empeño no es sólo un objeto, puede ser la herencia de alguien querido, un recuerdo especial o algo que representa un esfuerzo. Queremos que esté tranquilo: su artículo sigue seguro y protegido. Nadie puede acceder a las bóvedas y todo está bajo estrictos controles de seguridad”, afirmó.

Huelga interminable CIUDAD DE MÉXICO, 23NOVIEMBRE2025.- Continúa la huelga en la sede central del Monte de Piedad, el día de ayer este paro fue declarado legal por Tribunal Federal Laboral, esto luego de que la empresa calificar a la huelga como ilegal. El paro de labores inicio desde el 1 de noviembre. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

Usuarios piden al Monte de Piedad congelar los intereses... la institución guarda silencio

Lejos de generar tranquilidad, no obstante, el mensaje provocó una ola de reclamos por parte de clientes que aseguran que sus préstamos prendarios siguen generando intereses mientras la huelga continúa sin solución.

“Ya se pasan la neta y nuestras prendas mientras las seguimos pagando con intereses”, escribió uno de los usuarios en respuesta a la publicación.

Otro comentó: “Ya denle solución a su conflicto, ya queremos nuestras prendas”.

Entre las quejas más recurrentes destaca la exigencia de congelar los intereses acumulados desde que estalló el conflicto laboral, algo sobre lo que la institución no se ha pronunciado.

“Lo que deben hacer es congelar los intereses a la fecha que cerraron”, señaló otro cliente.

Para muchos usuarios, empero, el problema ha dejado de ser únicamente el acceso a las prendas, dado que la preocupación ahora se centra en el costo financiero que representa el aumento de la deuda asociada a sus empeños debido a los intereses, en tanto las sucursales permanecen cerradas y sin una fecha clara para la resolución definitiva del conflicto laboral.

El Monte de Piedad insistió en que los artículos permanecen resguardados bajo estrictas medidas de seguridad, almacenados en bóvedas; sin embargo, eso no ha apaciguado los temores de los usuarios, que temen perder sus prendas, no necesariamente por robo, sino por ya no tener dinero para seguir pagando los refrendos con intereses.