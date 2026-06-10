Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana se conmemora este 10 de junio: ¿Cómo funciona y por qué es diferente a los de otros países?

Lengua de Señas Mexicana Integrantes de la Comunidad de Sordos Abriendo Puertas interpretaron dos canciones de la temporada de Día de Muertos en lengua de señas en la Concha Acústica de Toluca. (Crisanta Espinosa Aguilar)

Cada 10 de junio se conmemora en México el Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana (LSM), una fecha destinada a reconocer la importancia de este idioma para la comunidad sorda y promover el respeto a sus derechos lingüísticos y culturales. La celebración recuerda el reconocimiento oficial de la LSM como una lengua nacional, un avance fundamental para la inclusión de millones de personas con discapacidad auditiva en el país.

10 de junio: Día Nacional del Lenguaje de Señas Mexicano

De acuerdo con información del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), esta conmemoración se celebra desde el 10 de junio de 2005, fecha en la que la Lengua de Señas Mexicana obtuvo reconocimiento oficial como una de las lenguas nacionales que forman parte del patrimonio lingüístico de México.

Desde entonces, instituciones públicas, organizaciones civiles y comunidades de personas sordas realizan actividades para difundir su importancia y fomentar una sociedad más incluyente.

Es una de las lenguas oficiales de México y parte del patrimonio lingüístico de la nación. #UnDíaComoHoy se conmemora el Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana 👈👆✊, herramienta primordial para garantizar los derechos lingüísticos y culturales de la comunidad sorda en el… pic.twitter.com/D323BNdteN — UNAM (@UNAM_MX) June 10, 2026

¿Cómo funciona la Lengua de Señas Mexicana?

Contrario a una idea extendida, la LSM no es una traducción visual del español. Se trata de una lengua completa y autónoma que cuenta con su propia gramática, sintaxis y vocabulario.

u comunicación se basa en signos realizados con las manos, acompañados por expresiones faciales, movimientos corporales y la dirección de la mirada, elementos que cumplen funciones lingüísticas específicas. Al igual que cualquier idioma oral, posee reglas propias para construir significados y transmitir información compleja.

Las autoridades también destacan que la LSM presenta variaciones regionales dentro del país, de manera similar a los acentos o expresiones locales que existen en el español. Además, el orden de las palabras y el uso de los verbos pueden ser muy diferentes respecto al español hablado, lo que demuestra que se trata de un sistema lingüístico independiente y no de una representación gestual del castellano.

¿Por qué la Lengua de Señas Mexicana es diferente a la de otros países?

Una de las características más importantes de las lenguas de señas es que no son universales. Cada país, e incluso algunas regiones, han desarrollado sistemas propios a lo largo de su historia. Por ello, la Lengua de Señas Mexicana es distinta de la lengua de señas utilizada en España, Estados Unidos u otras naciones.

Aunque pueden existir influencias históricas o similitudes entre algunos signos, cada lengua posee estructuras gramaticales y vocabularios propios, del mismo modo que ocurre entre los idiomas hablados.

En el marco de esta conmemoración, especialistas y organismos públicos subrayan que el reconocimiento y aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana contribuyen a reducir barreras de comunicación, ampliar el acceso a la educación, la información y los servicios públicos, además de fortalecer la participación plena de las personas sordas en todos los ámbitos de la vida social. La fecha también busca generar conciencia sobre la diversidad lingüística del país y la necesidad de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de la comunidad sorda.