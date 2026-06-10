Pensión del Bienestar de julio 2026: calendario de pagos por letra y fechas estimadas para adultos mayores

Becas y pensión: ¿Se puede retirar dinero de la tarjeta Bienestar en cualquier banco? (Programas del Bienestar - Gemini)

A pesar de que aún no llegamos a la mitad de junio, muchos adultos mayores ya se están preguntando cuándo será el inicio de la próxima jormada de pagos de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores. Por lo que crece la expectativa por la publicación del calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026.

Aunque la Secretaría de Bienestar aún no ha dado a conocer las fechas definitivas de dispersión, ya existe un calendario tentativo basado en la mecánica utilizada durante los depósitos anteriores, donde los pagos se realizan de manera escalonada de acuerdo con la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios en julio de 2026?

Durante 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales a cada derechohabiente. El pago correspondiente al periodo julio-agosto será el cuarto depósito del año y será transferido directamente a las tarjetas del Banco del Bienestar.

Calendario tentativo de pagos para julio de 2026

Aunque el Gobierno de México todavía no oficializa el calendario, diversos análisis basados en los esquemas utilizados en bimestres anteriores apuntan a que la dispersión podría desarrollarse de la siguiente manera:

Miércoles 1 : Apellidos con letra A

: Apellidos con letra A Jueves 2 : Apellidos con letra B

: Apellidos con letra B Viernes 3 : Apellidos con letra C

: Apellidos con letra C Lunes 6 : Apellidos con letra C

: Apellidos con letra C Martes 7 : Apellidos con letras D, E, F

: Apellidos con letras D, E, F Miércoles 8 : Apellidos con letra G

: Apellidos con letra G Jueves 9 : Apellidos con letra G

: Apellidos con letra G Viernes 10 : Apellidos con letras H, I, J, K

: Apellidos con letras H, I, J, K Lunes 13 : Apellidos con letra L

: Apellidos con letra L Martes 14 : Apellidos con letra M

: Apellidos con letra M Miércoles 15 : Apellidos con letra M

: Apellidos con letra M Jueves 16 : Apellidos con letras N, Ñ, O

: Apellidos con letras N, Ñ, O Viernes 17 : Apellidos con letras P, Q

: Apellidos con letras P, Q Lunes 20 : Apellidos con letra R

: Apellidos con letra R Martes 21 : Apellidos con letra R

: Apellidos con letra R Miércoles 22 : Apellidos con letra S

: Apellidos con letra S Jueves 23 : Apellidos con letras T, U, V

: Apellidos con letras T, U, V Viernes 24: Apellidos con letras W, X, Y, Z

Este calendario aún debe ser confirmado por la Secretaría de Bienestar, por lo que las fechas podrían modificarse antes del inicio oficial de los depósitos.

¿Cuándo anunciará el Gobierno las fechas oficiales?

La experiencia de procesos anteriores muestra que la Secretaría de Bienestar suele publicar el calendario definitivo muy cerca del inicio de la dispersión, e incluso en algunos casos el mismo día en que comienzan los depósitos.

Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse atentos únicamente a los canales oficiales para evitar información falsa o intentos de fraude relacionados con los programas sociales.