Ebrard anuncia inversión con Mercado Libre por 4,600 millones de dólares

Marcelo Ebrard FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, dio a conocer de una nueva inversión en alianza con Mercado Libre de un monto de 4,600 millones de dólares. El objetivo es la expansión de la infraestructura de la empresa, su sistema e identificación de pagos y servicios financieros. Asimismo, la por medio de dicha acción, se van a crear 8 mil nuevos empleos a lo largo de 19 entidades federativas entre la que se encuentra la Ciudad de México.

El director general de Mercado Libre, Pedro Rivas Butcher, por su parte, explicó que Mercado Pago es la aplicación financiera más descargada en el país. Además, añadió que el año pasado anunciaron y cumplieron con otra inversión con el fin de ampliar las oportunidades de ingreso, empleo y progreso. Antes del 2026, por otro lado, la cifra nunca había sido tan alta “esto significa un incremento del 35 por ciento contra lo que invertimos el año pasado”.

El monto, (4,600 millones de dólares), va a ser empleado para temas que van desde la inversión en capital, hasta gastos operativos, y está dirigido principalmente a fortalecer el desarrollo tecnológico del país con innovaciones en el mercado para seguir impulsando el comercio electrónico y las soluciones financieras.

También buscan que la red logística de la empresa continúe expandiéndose, que es la que hace posible garantizar la mejor entrega y la mejor experiencia.

En tercer lugar se encuentra la meta de la ampliar los servicios financieros para más mexicanos y más emprendedores.

“Cuatro continuar posicionado nuestra marcas y cinco generar empleos de calidad en todo el país”, comentó Pedro Rivas.

Los empleos que se tiene contemplado que se generen como parte del plan de extensión se van a enfocar en fortalecer las operaciones de logística, además de en trabajos de áreas de negocio y corporativas. Al concluir el año, se estima que haya más de 42,000 personas trabajando en Mercado Libre y en Mercado Pago.