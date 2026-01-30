México es reconocido a nivel internacionalmente con el Premio CAMPUS GAFILAT 2025 por su liderazgo en capacitación financiera

México fue reconocido con el Premio CAMPUS GAFILAT 2025, en reconocimiento a su liderazgo y compromiso en la capacitación regional para la prevención y el combate al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El reconocimiento fue otorgado a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en su carácter de Coordinación Nacional ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), siendo resultado de el compromiso sostenido con el fortalecimiento de capacidades y la capacitación especializada por parte del país.

El premio fue entregado en diciembre de 2025, durante la LII Reunión de Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en La Antigua, Guatemala y el otorgamiento de la distinción se basó en métricas objetivas relacionadas con el uso de la plataforma CAMPUS GAFILAT, entre las que destacan el número de personas usuarias registradas, la impartición de cursos, así como las acciones de difusión y cooperación técnica realizadas a nivel nacional.

Este reconocimiento refleja el esfuerzo coordinado del Estado mexicano, con la participación de los sectores público, privado y social, así como de las personas que integran el régimen nacional de prevención. Lo anterior ha permitido consolidar a México como un referente regional entre los 18 países miembros del GAFILAT, particularmente en el uso estratégico de herramientas de capacitación continua.

Asimismo, el premio destaca el compromiso permanente del país con el fortalecimiento de sus políticas públicas y con la cooperación regional, sustentado en la confianza internacional y en la adopción de mecanismos de formación especializados que fortalecen la efectividad del sistema nacional de prevención.

Con este reconocimiento, México reafirma su compromiso con la capacitación continua como eje estratégico para robustecer las capacidades institucionales y consolidar el régimen antilavado, así como las acciones contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.