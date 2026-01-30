México registró cifra histórica en turismo de cruceros durante 2025

Crucero México (Especial)

Durante 2025 los puertos del mexicanos registraron niveles históricos en la actividad de cruceros, pues se recibieron 11.2 millones de pasajeros, representando un incremento anual del 12% en comparación con 2024, según informó la Secretaría de Turismo.

De acuerdo con la titular de la dependencia, Josefina Rodríguez Zamora, entre enero y diciembre de 2025 se contabilizaron 3,156 arribos de cruceros, cifra que significó un crecimiento de 10.7% respecto al año anterior.

La funcionaria destacó que estos resultados confirman la fortaleza del turismo de cruceros como un motor de desarrollo económico, al generar empleos y derrama económica para miles de familias que dependen de esta actividad, en concordancia con las prioridades del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“El turismo de cruceros es una herramienta poderosa para llevar desarrollo a los territorios, diversificar la actividad turística y asegurar que el crecimiento económico llegue a quienes viven del turismo. Cuando al turismo le va bien, le va bien a las comunidades”, señaló Rodríguez Zamora.

Regiones con mayor afluencia de cruceros

En el desglose por regiones, el Pacífico mexicano registró los mayores crecimientos relativos, con 3.6 millones de pasajeros y 1,134 arribos, lo que representó incrementos de 24.9% en pasajeros y 18.2% en arribos.

También destacaron particularmente Ensenada, Baja California, con 1.3 millones de pasajeros y 360 arribos, y Cabo San Lucas, Baja California Sur, con 1.1 millones de pasajeros y 285 arribos, ambos con crecimientos superiores al 40%.

Por su parte, la región del Golfo–Caribe reportó 7.6 millones de pasajeros y 2 mil 22 arribos, lo que representó un aumento de 6.7% en pasajeros y 6.8% en arribos. En esta zona sobresalieron Mahahual, Quintana Roo, con 2.4 millones de pasajeros, y Puerto Progreso, Yucatán, que alcanzó 463 mil pasajeros, ambos con incrementos significativos respecto a 2024.

La secretaria de Turismo añadió que durante 2025 también se registró un aumento en el promedio de pasajeros por crucero, al pasar de 3,499 en 2024 a 3,541 en 2025, lo que refleja una mayor capacidad de las embarcaciones y mejores niveles de ocupación.

“Estos resultados reflejan que el turismo de cruceros vive un momento sólido en México y que su crecimiento se traduce en beneficios reales para las comunidades portuarias.”, concluyó.